Ученые рассказали, какие элементы вейпа представляют опасность для легких

Курение вейпа приводит к повреждению легких. Опасность представляют электронные сигареты с нагревательными элементами из никель-хромового сплава, выяснили калифорнийские ученые.

Ранее нагревательный элемент устройств был выполнен из нержавеющей стали, после чего его заменили на сплав никеля и хрома.

В течение почти года ни один из испытуемых, подвергшихся воздействию паров устройств из нержавеющей стали, как с добавками, так и без них, не столкнулся с респираторным дистресс-синдромом.

После введения нового нагревательного элемента, у многих исследуемых возникла серьезная респираторная недостаточность с затрудненным дыханием, хрипами и одышкой. Наблюдались также скопление эритроцитов, облитерация альвеолярных пространств, в некоторых случаях, пневмония.