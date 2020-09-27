Исследователи назвали самое "опасное" время для сна

Американские учёные выяснили, что отход ко сну после полуночи может навредить здоровью.

В эксперименте приняли участие более шести сотен пациентов с диабетом второго типа, из которых 25% засыпали в 22:50, а 23% – примерно в 00:36. Результаты исследования показали, что «полуночники» имели низкую физическую активность, а их склонность к здоровому образу жизни была в целом меньше, чем у тех, кто спал уже в 23:00.

Таким образом, считают ученые, на активность днем напрямую влияет поздний отход ко сну.

Чтобы поддерживать здоровье, лучше всего изменить режим сна. Более ранний отход ко сну положительно влияет на здоровье и помогает избежать болезней, свидетельствуют исследования.