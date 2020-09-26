Врач: Рак можно выявить по состоянию ногтей

Основной признак рака на ногтях — это полоски разного цвета (от коричневого до черного) в области ногтевого ложа. Об этом рассказал «Пятому каналу» врач Михаил Мяснянкин.

Такие полоски могут как занимать все ногтевое ложе или быть единичными. Важно подмечать и ломкость ногтей, и появление трещин. Тревогу должно вызвать длительное, безуспешное лечение грибка или инфекционного поражения ногтя. Если вам не удается справиться с этими болезнями, стоит обратиться к врачу.

При этом, Маснянкин подчеркнул, что нанесение шеллака может провоцировать развитие онкологических заболеваний. Опасность представляет ультрафиолет, который используется при нанесении шеллака.

Врач отметил, что описанные им изменения ногтей могут признаками меланомы и других видов рака кожи. При этом он указал, что различные новообразования могут быть и доброкачественными.