Эксперты определили самую полезную для россиян рыбу

Самой полезной рыбой стала треска, минтай, пикша, камбала, сельдь. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в эфире радио "Спутник".

В северной рыбе много жира, он содержит полезную кислоту омега-3, отметил эксперт. Это незаменимое вещество, помогающее организму сохранять тонус. Также такие кислоты помогают очищению организма.

В разных регионах РФ едят разную рыбу. Например, на юге предпочитают пресноводную - леща, воблу, судака, карпа и другие. А морскую - в Мурманской области и на Дальнем Востое.

В Центральной России 90% рынка занимает морская рыба.

Фомин посоветовал покупать рыбу из экологически чистых районов, тогда ее польза неоспорима.