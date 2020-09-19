Испанский специалист рассказал, как похудеть быстро и без диет

Чтобы похудеть, можно не садиться на строгую диету, а контролировать питание, пользуясь «методом тарелки». Об этом, как пишет "Лента", рассказал диетолог Адриана Орос.

Так, половину тарелки при приеме пищи должны составлять овощи, четверть — белковые продукты (яйца, рыба, мясо, бобовые), а еще четверть — сложные углеводы (паста, рис, картофель или цельнозерновой хлеб). В еду допустимо добавить немного оливкового масла, орехов или авокадо.

Орос считает, что желающие похудеть неверно выбирают набор белков и углеводов, забывая соблюдать разнообразие пищи.

Нельзя использовать в качестве белковой пищи полуфабрикаты, отметила она.