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Беспроводные наушники могут навредить здоровью

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© Фото: pixabay.com

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Электромагнитные частоты могут оказывать влияние на развитие рака мозга.

Беспроводные наушники, использующие Bluetooth для воспроизведения музыки, могут быть опасными для здоровья, так как излучают электромагнитные волны близко от мозга. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.

Электромагнитные частоты влияют на продукты питания и органику, отметил он, добавив, что ученые в десятках стран отмечают опасность возникновения рака мозга из-за электромагнитного поля.

Пока статистических данных мало, чтобы можно было сделать точный вывод о процентах людей, которым наносится вред. Кроме того, Тимофеев считает, что развитие технологий способствует заботе о здоровье человека и в ближайшее время могут появиться более совершенные наушники, не приносящие вреда.

Пока же стоит обратить внимание на страну-производителя техники. Чем качественнее товар, тем меньше вреда здоровью он нанесет, так как во многих странах существует стандарт отношения к состоянию человека.

Если вы хотите проверить безопасность своих наушников, то ученый дает следующие рекомендации: нужно включить музыку и попробовать отойти от телефона в наушниках. Если на расстоянии нескольких метров сигнал становится слабым, то устройство максимально безопасно.

Некоторые специалисты считают, что наушники-вкладыши могут повредить слух. Они советуют использовать наушники-накладки.

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