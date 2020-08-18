Американцы сделали шоколад из отходов

Американские исследователи придумали новый рецепт молочного шоколада - с кожурой арахиса и кофейной гущей. Ученые исследовали различные сельхоз отходы на полезность.

Например, в кожуре арахиса содержатся фенолы. Этот отход выбрасывают каждый год тоннами. Однако ореховая скорлупа содержит до 15% фенольных антиоксидантов по массе. Кофейная гуща - другой отход - также богата антиоксидантами.

Американским ученым удалось включить ферментированные элементы в состав шоколада без ущерба для вкуса и текстуры. Однако новый шоколад приобрел полезные свойства.

Пока продукт находится далеко от массового производства.