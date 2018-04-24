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Самый романтичный забег лета «Белая ночь» ищет волонтеров

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© Фото: vk.com/whitenightrun

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Для организации трейла на берегу Финского залива требуются волонтеры спортивной зоны и стартового городка.

Самому романтичному забегу лета «Белая ночь» нужны волонтеры по двум направлениям – спортивная зона и стартовый городок.

В первом случае необходимо регистрировать участников трейла, помогать с разметкой и дежурить на спортивной дистанции, следить за разворотами трассы и встречать участников на финише.

Во втором – следить за работой стартового городка, делиться важной информацией в специальном пункте, общаться с участниками забега и помогать организаторам в церемонии награждения. Перед мероприятием всех желающих обучат и дадут понятные инструкции. Это займет не более двух дней.

В качестве благодарности волонтерам оформят прохождение журналисткой практики в издании «Санкт-Петербург.ру» или прохождение стажировки в старейшем PR-агентстве города SPbnews. В качестве бонуса – лекции от гуру пиара Юрия Строфилова.

Чтобы стать волонтером, достаточно заполнить простую форму регистрации. 

Трейл «Белая ночь» пройдет со 2 на 3 на берегу Финского залива. Старт назначен ровно в полночь. Трасса проложена по кромке водоема: от пляжа «Станция Курорт», через Ласковый пляж и мимо музея-усадьбы «Пенаты». Она будет интересна как профессионалам, так и любителям и начинающим спортсменам.

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Запланированы две дисциплины и две дистанции: скандинавская ходьба и бег, 10 и 20 км. На дистанции предусмотрен электронный хронометраж. Питание и вода по всей трассе. К забегу на 10 км не допускаются лица младше 18 лет. Дистанцию на 20 км смогут пройти только те, кому уже есть 20 лет.

Помимо бегового состязания, мероприятие предусматривает развлечения для всей семьи: пижамный забег, ночное огненное шоу, барабаны, цирковые номера на старте и финише. Традиционно пробег поддерживает безалкогольное пиво «Балтика 0». Оно будет на финише всех дистанций. 

Стоимость участия составляет от 1300 до 3000 тыс. рублей, необходима регистрация. Организаторы предупреждают: в прошлом году многим желающим не хватило слотов, а в этом они кончаются еще быстрее, чем в прошлом.

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