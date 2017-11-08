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Петербург обеспечивает лекарствами более 20 стран мира

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© Фото: pixabay.com

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За один год фармацевтическая отрасль Северной столицы увеличила производство лекарственных препаратов почти в два раза.

Мощный рывок

Инновационные разработки помогли фармацевтической отрасли Петербурга сделать огромный рывок вперед. Так, в 2016 году на территории Северной столицы было произведено лекарств на сумму более 30 миллиардов рублей – это на 40% больше по сравнению с 2015 годом. А по итогам 2017 года эти показатели вырастут еще больше. Об этом на VII Международном партнеринг-форуме «Life Sciences Invest. Partnering Russia», который начал свою работу в Петербурге 8 ноября, сообщил и.о. губернатора города Александр Говорунов.

– Ведущие фармацевтические компании Петербурга поставляют свою продукцию в 26 стран мира. За последние три года объем экспортных поставок увеличился почти в два раза, – сообщил Александр Говорунов на торжественном открытии форума. – С опорой на инновации и перспективные научные разработки за эти годы наша фармацевтическая отрасль сделала мощный рывок. На форуме мы будем обсуждать, как развивать отрасль дальше, и это очень важно. Ведь продукция фармацевтических предприятий является важнейшей составляющей национальной безопасности страны.

Подходящий к концу 2017 год стал для петербургской фармацевтической отрасли успешным: в городе началась реализация ряда стратегических проектов по строительству фармацевтических предприятий, введены в эксплуатацию новые производственные линии. А приоритетным для петербургской фармацевтики станет развитие высоких технологий и IT.

– В ежегодном инвестиционном послании губернатора определена задача: сконцентрировать силы и средства на развитии высоких технологий и IT и обеспечении притока инвестиций в уже существующие конкурентоспособные отрасли и предприятия, – добавил Александр Говорунов.

В поисках гармонии

Для фармотрасли 2017 год стал знаковым: 6 мая начал работать единый гармонизированный рынок лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому одной из ключевых тем первого дня форума стало регулирование этого рынка. Участники мероприятия обсудили вопросы регистрации и обращения лекарств в новых условиях, а также контроль их качества и пришли к выводу: работу единого рынка можно оценить положительно.

– Мы создали фармакопейный комитет, в который вошли лучшие представители наших государств, получили подлинники фармакопейных документов практически всех государств, в том числе Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, – рассказал министр по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков. – Это позволит нам учесть все лучшее, что есть в международной практике. Мы уже зарегистрировались во Всемирной организации здравоохранения и первый том документации планируем получить в первом квартале 2018 года.

Острые вопросы

Деловая повестка VII Международного партнеринг-форума «Life Sciences Invest. Partnering Russia» традиционно ориентирована на тему перехода российской фармацевтики на инновационную модель развития. Но речь на круглых столах и тематических сессиях шла не только о новейших достижениях. Обсуждая госзаказ в сфере лекарственного обеспечения, участники мероприятия подняли проблему «вторичного оборота» лекарственных средств.

– В Петербурге происходит вторичный оборот лекарственных препаратов. То есть препарат, проданный государству, не доходит до больного и уходит на вторичный рынок, – заявил президент компании BIOCAD Дмитрий Морозов. – При этом основная часть препаратов на этом «вторичном» рынке – или фальсификат, или кража. И об этом надо говорить, потому что ситуация очень серьезная.

Добавим, что попытки госструктур снизить закупочную стоимость лекарственных препаратов вызывают недовольство фармпроизводителей. По наблюдениям участников рынка, нарушения чаще всего происходят на торгах, в которых участвуют небольшие дистрибьюторы лекарственных средств.

VII Международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia» будет работать два дня, 8 и 9 ноября. На мероприятие приехало около 600 участников. Это представители фармацевтических компаний, учреждений науки и образования.

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