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Петербуржцы стали реже умирать

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© Фото: misanec.ru

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За первое полугодие смертность в Петербурге уменьшилась на 1,4%.

По оперативным данным Федеральной службы статистики, с января по июнь 2017 года в Петербурге умерли 30870 горожан. Это на 433 человек (1,4%) меньше, чем за такой же период 2016 года, когда умерли 31303 человека. Показатель смертности на 100 тысяч населения за полгода составил 1178,5 против 1204,1 в прошлом году (снижение 2,1%), передает «ДокторПитер».

Петербуржцы в этом году стали реже умирать практически от всех болезней, кроме новообразований, в том числе злокачественных, а также некоторых инфекционных и паразитарных болезней. Так, за 6 месяцев этого года по сравнению с прошлым от некоторых инфекционных и паразитарных болезней умерло на 4,2% больше (в этом году 625 человек), от новообразований — больше на 0,5% (6699 человек), в том числе злокачественных — на 0,6% больше (6642 человека). Также в этом году горожане чаще тонули — от случайных утоплений умерли на 6,7% больше горожан (32 человека). Серьезнее всего снизилась в Петербурге за полгода смертность от болезней органов дыхания — на 26,8% (за полгода от них умерли 989 человек), а также от случайных отравлений алкоголем — на 28,6% (50 человек)

В целом по России за 6 месяцев этого года умерли 940362 человека - на 20,2 тысячи человек меньше, чем за такой же период прошлого года (снижение на 2,1%). Показатель на 100 тысяч населения составил 1292,3 - на 2% меньше, чем в прошлом году.

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