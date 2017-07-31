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Новый биомаркер поможет выявить рак поджелудочной железы

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© Фото: en.theoutlook.com.ua

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На ранней стадии развития болезни лучший маркер — белок Тромбоспондин-2 (THBS2).

Американские ученые выяснили, что с помощью белка Тромбоспондин-2 можно диагностировать рак поджелудочной железы на ранних стадиях. Как сообщает «Газета.Ru», во время исследований сначала была создана клеточная линия на основе клеток пациента, страдающего панкреатической проточной аденокарциномой. Затем ученые перепрограммировали раковые клетки на поздней стадии развития в стволовые и с помощью них вновь запустили процесс развития рака.

Оказалось, что на ранней стадии развития болезни лучший маркер — белок Тромбоспондин-2 (THBS2). В сочетании с уже известным маркером поздних стадий рака поджелудочной железы, белком CA19-9, можно будет выявлять болезнь на любой из стадий.

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