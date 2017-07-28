Ученые создали клей для внутренних органов

Человеческий организм наполнен кровью, сывороткой и другими жидкостями, которые усложняют восстановление многочисленных внутренних повреждений. Команда ученых из Гарвардского университета (США) разработала супер стойкий и биологически совместимый клей из слизи моллюска Arion subfuscus. О своей разработке ученые написали в статье, опубликованной в журнале Science, передает РИА АМИ. По их утверждению, «крепкий клей» биосовместим и может склеивать поврежденные ткани с прочностью, сравнимой с неповрежденным упругим хрящом тела, даже когда они мокрые. «Ключевой особенностью нашего материала является сочетание очень сильной адгезионной силы и способности переносить и рассеивать стресс, который исторически не был интегрирован ни в один клей», — говорит соавтор, профессор биоинженерии Дэйв Муни.

Один из ученых обратил внимание на то, что поджелудочная железа слизня семейства Арионов в момент угрозы выделяет особый вид слизи, которая намертво приклеивает своего хозяина к любой поверхности, даже влажной и мокрой. Исследовав это вещество, ученые обнаружили, что оно состоит из множества длинных положительно заряженных белковых цепочек. Тогда ученые создали двухслойный гидрогель, состоящий из матрицы альгинат-полиакриламид, поддерживающей адгезивный слой, который имеет положительно заряженные полимеры на своей поверхности. Полимеры связываются с биологическими тканями тремя механизмами: электростатическое притяжение к отрицательно заряженным поверхностям клеток, ковалентные связи между соседними атомами и физическое взаимопроникновение, что делает адгезив чрезвычайно сильным.

Исследователи протестировали свой клей на различных сухих и влажных тканях свиней, включая кожу, хрящ, сердце, артерию и печень, и обнаружили его значительную прочность по сравнению с другими медицинскими клеями. Кроме того, клей не показал побочных эффектов, возникающих при применении других медицинских клеев. Ученые считают, что их разработку можно использовать и в виде пластыря, и в качестве инъекционного раствора для более глубоких травм. Его также можно использовать для прикрепления медицинских устройств к их целевым структурам, таким как привод для поддержки функции сердца. Ученые также предлагают применить эту технологию для создания нового механизма доставки лекарств внутри организма, говорится на сайте университета.

