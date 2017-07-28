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Росздравнадзор рассказал о главных нарушениях при лечении россиян

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© Фото: newtambov.ru

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Чаще всего медучреждения лечили пациентов без получения добровольного согласия, брали деньги за медпомощь, входящую в программу госгарантий и недостаточно информировали больных о высокотехнологичной медпомощи.

В период с апреля по июнь этого года в Росздравнадзор поступило 3,5 тыс. обращений с жалобами на нарушения требований к медицинской помощи. Количество жалоб составило 41% от всего объема обращений, поступивших за три последних месяца. Почти 3,2 тыс. обращений касалось безопасности медицинской деятельности, 230 обращений составили вопросы реорганизации системы здравоохранении, 106 обращений — вопросы лекарственного обеспечения. Об этом рассказал заместитель начальника управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора Сергей Ковалев, передает РИА АМИ.

Наиболее распространенным нарушением Ковалев назвал медицинское вмешательство без получения добровольного информированного согласия. Еще одно частое нарушение — получение платы за медпомощь, входящую в программу госгарантий. Кроме того, проверяющим органам часто приходилось сталкиваться с нарушением порядка оказания ВМП и нарушением требований к содержанию и форме информации на официальных сайтах.

65% всех нарушений порядка оказания медпомощи составляют несоблюдения стандартов оснащения медучреждения, четверть нарушений — отступление от требований к деятельности медицинской организации. Основными нарушениями при проведении медэкспертиз являются нарушения при ведении медицинской документации, нарушение порядка проведения экспертиз и отсутствие сертификатов у специалистов, проводящих осмотры.

Отсутствие сертификатов, добавил Ковалев, это самое массовое нарушение, и на него необходимо обратить самое пристальное внимание. В рамках профессиональных ограничений основным нарушением явилось непредставление руководителями медорганиаций информации работникам и гражданам списка установленных запретов, в рамках проверок контроля качества и безопасности — несоблюдение порядка внутреннего контроля и нарушений в работе врачебных комиссий. «Парадоксальность ситуации, — отметил Ковалев, — состоит в том, что внутренний контроль качества и безопасности устанавливается самим руководителем медорганизации, странно видеть, что учреждение не исполняет порядок, установленный его собственным руководством».

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