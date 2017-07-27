В России больных раком будут лечить по новым правилам

Минздрав РФ выпустил приказ, изменяющий порядок и сроки оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология». Согласно новому документу, при подозрении на онкологическое заболевание у пациента или при его выявлении консультация в первичном онкологическом отделении или кабинете должна быть проведена не позднее, чем через 5 рабочих дней с момента выдачи направления на консультацию, передает medportal.ru.

Сразу после обращения в онкологическое отделение пациенту должна быть назначена и произведена биопсия, а ее материалы должны быть немедленно отправлены на исследование. Срок выполнения патолого-анатомических исследований, необходимых для гистологической верификации злокачественного новообразования, не должен превышать 15 рабочих дней с даты поступления материала.

Кроме этого, в день обращения пациенту должны быть выданы направления на все необходимые диагностические исследования, необходимые для установления точного диагноза, распространенности заболевания, его локализации и стадии метастазирования.

Срок начала оказания специализированной (кроме высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкозаболеваниями, не должен превышать 10 календарных дней с даты гистологической верификации злокачественного новообразования. Или 15 календарных дней с даты установления предварительного диагноза злокачественного новообразования (в случае отсутствия медицинских показаний для проведения патолого-анатомических исследований в амбулаторных условиях).

Новый приказ вступает в силу с 5 августа 2017 года.

Впрочем, некоторые эксперты считают предложенные сроки нереалистичными для всех регионов нашей страны. По мнению директора НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, главного внештатного онколога Северо-Западного Федерального округа, профессора Алексея Беляева, сжатые сроки постановки диагноза и начала лечения онкобольных возможны только в Москве и Петербурге.