Иностранцы стали чаще приезжать в Россию за лечением

В несколько раз увеличилось число иностранцев, которые приезжают в Россию для высокотехнологичного лечения. Это в том числе и жители стран западной Европы, Израиля, Германии и Великобритании. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщают «Известия».

По ее словам, количество иностранцев, приезжающих в Россию, за пять месяцев текущего года достигло 60 тыс. человек. За весь прошлый год таких пациентов было 20 тыс.

Министр отметила, что ранее граждане Германии, Израиля, Великобритании обращались к услугам российской стоматологии, «которая была много дешевле, чем стоматология в этих странах».

«Сейчас это совершенно широкий спектр, это репродуктивные технологии. Они, пожалуй, опередили все. Самая лучшая школа ЭКО, в том числе с генетическим модифицированием в начале, — сейчас у нас в стране. Люди, которым не удались попытки в Германии в Нью-Йорке, приезжают к нам»», — добавила Вероника Скворцова.

Помимо этого, по ее словам, иностранцы также едут в Россию за лечением у ортопедов, нейрохирургов.