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В мире растет количество бесплодных мужчин

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© Фото: uroweb.ru

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Люди могут вымереть, если количество сперматозоидов продолжит падать так же стремительно, как это сейчас происходит в западных странах.

По данным ученых факультета общественного здравоохранения Хадасса Брауна Еврейского университета и Медицинской школы Икана на горе Синай, исследование которых опубликовал Human Reproduction Update, западный образ жизни более чем в два раза с начала 1970 годов сократил количество сперматозоидов у мужчин в США, Европе и Австралии.

Количество сперматозоидов является наилучшим показателем воспроизводства и ведущий автор исследования доктор Хагай Левин заявил, что результаты являются призывом к срочному изучению факторов образа жизни и окружающей среды, которые могут привести к вымиранию человечества, передает РИА АМИ.

Ученый суммировали данные 185 исследований, проведенных в период с 1973 по 2011 год, в которых изучалось количество и концентрация сперматозоидов у мужчин Северной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии. Они обнаружили, что снижение общего количества сперматозоидов составило в среднем 59,3%, а снижение концентрации сперматозоидов — 52,4%. В этом исследовании не дается ответ на причины такого снижения, но ученые предполагают, что виной всему факторы окружающей среды, образа жизни, в частности увеличение уровня ожирения в западных странах.

По мнению ученых, результаты имеют последствия для общественного здравоохранения, поскольку они демонстрируют увеличение доли бесплодных мужчин. «Снижение количества сперматозоидов вызывает большую озабоченность, поскольку впервые это было обнаружено 25 лет назад, но с тех пор это явление продолжается и даже усилилось, — говорит доктор Шанна Сван. — Тот факт, что снижение наблюдается в западных странах, свидетельствует о том, что окружающие нас химические вещества играют причинно-следственную роль в этой тенденции».

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