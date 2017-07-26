Петербург занимает первое место в России по заболеваемости вирусными гепатитами

По итогам 2016 года Петербург возглавил список регионов по заболеваемости хроническими вирусными гепатитами. По данным Роспотребнадзора, этот показатель в прошлом году составил 147,6 на 100 тысяч населения, при том, что в целом по России он равен 46,5. В прошлом году среди петербуржцев было выявлено 7687 новых случаев заболевания хроническими гепатитами В и С. По словам главного внештатного инфекциониста России Ирины Шестаковой, в большинстве случаев регионы, где заболеваемость превышает среднероссийские показатели, - это регионы с большим охватом населения диагностикой.

— Не всегда уровень, который дается официально, говорит о том, что ситуация в этом регионе плохая, - цитирует слова Ирины Шестаковой «ДокторПитер». - Хотя бывает и другое. К примеру, Новосибирская область, вошедшая в пятерку регионов с самой высокой заболеваемостью хроническим гепатитом С, также входит в список регионов с высокой заболеваемостью ВИЧ. Эти две инфекции идут, что называется, «ноздря в ноздрю».

По словам Алексея Яковлева, главного врача Городской больницы им. Боткина, на сегодня около 3% петербуржцев инфицированы хроническими гепатитами. Напомним, в прошлом году в Петербурге заработала система маршрутизации для пациентов с хроническими гепатитами, по которой наблюдают и лечат их в двух клиниках — Центре СПИДа или Боткинской больнице. По словам Алексея Яковлева, в отличие от многих регионов почти все исследования, требующиеся для диагностики хронических гепатитов, петербуржцам выполняются бесплатно.

По данным Роспотребнадзора, в пятерку регионов с самой высокой заболеваемостью хроническими вирусными гепатитами в 2016 году, кроме Петербурга и Новосибирской области (показатель 86,0 на 100 тысяч населения), вошли также Сахалинская область (115,8), Ямало-Ненецкий автономный округ (97,2) и Якутия (89,2 ). Всего в 2016 году, по данным ведомства, было зарегистрировано 68,1 тысяча случаев ХВГ - на 5,2% меньше, чем в 2015-м (71,8 тысяч случаев).