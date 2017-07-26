  • 26 Июль 2017
USD 26.07.2017 59.8185 +0.1613
USD ММВБ 11:17 59.89050  
EUR 26.07.2017 69.7005 +0.2297
EUR ММВБ 11:17 69.7420  
Нефть($) 26.07.2017 50.72 0.22
Нефть(p) 26.07.2017 3033.99 +21.30

Петербург занимает первое место в России по заболеваемости вирусными гепатитами

Автор:


© Фото: cbsnews1.cbsistatic.com

Темы дня

В прошлом году этот показатель составил 147,6 на 100 тысяч населения, при том, что в целом по России он равен 46,5.

По итогам 2016 года Петербург возглавил список регионов по заболеваемости хроническими вирусными гепатитами. По данным Роспотребнадзора, этот показатель в прошлом году составил 147,6 на 100 тысяч населения, при том, что в целом по России он равен 46,5. В прошлом году среди петербуржцев было выявлено 7687 новых случаев заболевания хроническими гепатитами В и С. По словам главного внештатного инфекциониста России Ирины Шестаковой, в большинстве случаев регионы, где заболеваемость превышает среднероссийские показатели, - это регионы с большим охватом населения диагностикой.

— Не всегда уровень, который дается официально, говорит о том, что ситуация в этом регионе плохая, - цитирует слова Ирины Шестаковой «ДокторПитер». - Хотя бывает и другое. К примеру, Новосибирская область, вошедшая в пятерку регионов с самой высокой заболеваемостью хроническим гепатитом С, также входит в список регионов с высокой заболеваемостью ВИЧ. Эти две инфекции идут, что называется, «ноздря в ноздрю».

По словам Алексея Яковлева, главного врача Городской больницы им. Боткина, на сегодня около 3% петербуржцев инфицированы хроническими гепатитами. Напомним, в прошлом году в Петербурге заработала система маршрутизации для пациентов с хроническими гепатитами, по которой наблюдают и лечат их в двух клиниках — Центре СПИДа или Боткинской больнице. По словам Алексея Яковлева, в отличие от многих регионов почти все исследования, требующиеся для диагностики хронических гепатитов, петербуржцам выполняются бесплатно. 

По данным Роспотребнадзора, в пятерку регионов с самой высокой заболеваемостью хроническими вирусными гепатитами в 2016 году, кроме Петербурга и Новосибирской области (показатель 86,0 на 100 тысяч населения), вошли также Сахалинская область (115,8), Ямало-Ненецкий автономный округ (97,2) и Якутия (89,2 ). Всего в 2016 году, по данным ведомства, было зарегистрировано 68,1 тысяча случаев ХВГ - на 5,2% меньше, чем в 2015-м (71,8 тысяч случаев).

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Медицина

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm