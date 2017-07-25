В России изобрели уникальный препарат свертываемости крови

Препарат разработали специалисты компании «Ифар» и он уже прошел доклинические испытания, сообщает портал инноваций Томска. По мнению исследователей, лекарство более безопасно для пациентов по сравнению с уже существующими на рынке препаратами.

«После ряда испытаний мы с уверенностью можем сказать, что нашли эффективную молекулу, у которой пока нет конкурентов по безвредности. Этот препарат — прорыв для медицины, и все благодаря тому, что он влияет на механизм свертываемости крови иначе, чем предшественники, он действует на сигнальный путь, который запускается оксидом азота — NO», — пояснил профессор Вениамин Хазанов, гендиректор «Ифар». П

о словам профессора, препарат способен расслаблять спазмированные сосуды, устраняет явления ишемии и тем самым снижает риск резкого повышения или понижения свертываемости крови. Клинические испытания запланированы на конец 2017 года.