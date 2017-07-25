ВОЗ предупреждает о росте устойчивости ВИЧ к препаратам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выяснила, что в шести странах Африки, Азии и Латинской Америки более 10% пациентов, начавших лечение ВИЧ, имеют штамм вируса, который устойчив к некоторым из наиболее широко используемых препаратов от ВИЧ.

Устойчивость вируса к антиретровирусным препаратам развивается в случае, если пациенты не соблюдают план лечения. Чаще всего это происходит из-за того, что у них нет постоянного доступа к качественному лечению ВИЧ и уходу. Для людей с развившейся устойчивостью ВИЧ к лекарствам терапия становится неэффективной. Кроме того, они могут передавать лекарственно устойчивые вирусы другим, передает «ДокторПитер».

Как отмечают в ВОЗ, рост устойчивости ВИЧ к препаратам может привести к росту случаев инфицирования и смерти. Математическое моделирование показало, что если не предпринять меры, в ближайшие пять лет могут умереть 135 тысяч человек, 105 тысяч могут инфицироваться лекарственно устойчивым вирусом, а стоимость лечения ВИЧ может за это время возрасти на 650 миллионов долларов США.

— Мы настоятельно рекомендуем следовать требованиям ВОЗ и включать в каждый национальный план антиретровирусной терапии показатели для раннего предупреждения и обследований устойчивости ВИЧ к лекарственным препаратам, - заявила доктор Марижке Вижнрокс (Marijke Wijnroks), врио исполнительного директора Глобального фонда для борьбы со СПИДом.

В 2016 году из 36,7 млн человек с ВИЧ во всем мире 19,5 млн имели доступ к антиретровирусной терапии. Большинство из них чувствуют себя хорошо благодаря лечению, демонстрирующему высокую эффективность в подавлении ВИЧ. Но все больше инфицированных сталкивается с последствиями лекарственной устойчивости.