Фонд Константина Хабенского запустил сайт об опухолях мозга

Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил независимый информационный ресурс oncobrain.ru, где собрана информация об опухолях головного мозга, передает paperpaper.ru.

На портале рассказывается, как можно обнаружить заболевание, где лечиться и проходить реабилитацию и как получить психологическую поддержку. Статьи написаны и верифицированы российскими экспертами-онкологами.

Сайт запустили в рамках одной из программ фонда Константина Хабенского, которая направлена на развитие системы ранней диагностики опухолей головного мозга. Она включает в себя повышение квалификации врачей, просветительскую деятельность, а также поддержку семей заболевших детей.