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Платформа S10.run предлагает пробежать онлайн-эстафету

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© Фото: pixabay.com

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Участники эстафеты могут быть в разных уголках мира. Победители получат отличные призы.

Платформа S10.run организует новый онлайн-забег в рамках серии Underground Challenge. 4-5 июля пройдёт командная гонка 4 Х 10,55 км. Принять участие может любой желающий, регистрация на забег – бесплатная. Самое главное, члены команды могут бежать в разных точках планеты, главное делать это друг за другом. Всё то же самое, как в обычной эстафете.

Старт онлайн-забега в субботу, 4 июля, в 00:00 по мск, окончание – 5 июля в 23:59 по мск. Капитан должен зарегистрировать всю команду и подтвердить участие в челлендже по ссылке – https://s10.run/start Всем участникам необходимо настроить сервис Strava на своих гаджетах и включить ручную или автоматическую отправку треков. Полные правила и подробности настройки вот здесь, читайте внимательно – https://s10.run/start

Побеждает команда, время которой от старта первого участника до финиша последнего будет самым маленьким. Важно, что пауза между стартами каждого участника не вычитаются из общего времени. Чем слаженнее команда будет работать, тем лучше будет общий результат.

Ещё одной особенностью будет коэффициент пола и возраста участников онлайн-забега. Он позволит скорректировать результаты для девушек и винтажных бегунов, а также сделать общий рейтинг для всех.

Так что собирайте команду, регистрируйтесь на старт и пробуйте свои силы в командной онлайн-гонке. Каждый получит диплом и шанс выиграть отличные призы. Всё будет, как в настоящем забеге – эмоции, адреналин, командная работа. Только при этом вы можете находиться за сотни километров от остальных участников эстафеты.

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