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Любое время старта и любой маршрут: в Петербурге 9 октября пройдёт забег для умных бегунов

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© Фото: Instagram / @idbronskiy

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S10 Underground Challenge предполагает лишь единое место финиша – в этот раз им станет ресторан «Proviant» на улице Академика Павлова.

В Петербурге 9 октября вновь стартует S10 Underground Challenge. Это интересный забег по улицам города, в котором побеждает не самый быстрый, а самый умный.

Бегуны стартуют из любой точки города, бегут по любому маршруту, но финишировать должны в новом месте. В этот раз в качестве финиша организаторы выбрали шикарный ресторан «Proviant» на улице Академика Павлова, 7.

Вся фишка забега в том, что финишировать бегун должен не позже 21:00, при этом пробежав не менее 21,1 км. Побеждает тот, кто позже выбежит.

У забега новые генеральные партнеры: Группа компаний «БестЪ» с рестораном «Proviant» и Пивоваренная компания «Балтика» с лучшим безалкогольным пивом всех времён и народов «Балтика 0».

Благодаря партнёрам вы принимаете участие в челлендже абсолютно бесплатно, но регистрация на забег обязательна. Каждый прибежавший получит немного провианта, чтобы закрыть углеводное окно, и восполнит потери жидкости натуральным изотоником.

А также:

Вы услышите лекцию, которая перевернёт ваше представление о мире.

Вы поучаствуете в розыгрыше призов от партнёров S10 Underground Challenge – лучший магазин спортивной экипировки RunLab, лучшее издательство спортивных книг «МИФ», лучшее спортивное питание «SiS».

Кроме того:

Юрий Строфилов разыграет несколько экземпляров культовой инструкции для бегунов «Не про бег» и проведёт автограф-сессию. У прибежавших будет уникальная возможность получить письменное персональное пожелание для себя или для тех, над подарком которым вы ломали голову всю осень.

Будут разыграны: сертификат от ресторана «Proviant», сертификат от RunLab, три слота на трейл «Белая ночь», один сертификат на обучение в Школе тренеров S10.run.

А ещё:

Школа тренеров S10.run вручит дипломы об окончании своим выпускникам. А каждый бегун сможет вживую пообщаться с тренерами, преподавателями и менеджерами школы. Если вы думаете, как бы из своего хобби сделать бизнес, – welcome!

Подробнее о правилах:

Для участия в S10 Underground Challenge вам понадобится профиль в сервисе Strava. С его помощью вам нужно бесплатно зарегистрироваться на платформе S10.run.

Затем, следуя инструкции на платформе, вы сможете подключить Telegram-бот S10.run. Чтобы время вашего старта зафиксировалось, перед началом забега Telegram-боту необходимо отправить команду /start и запустить тренировку на своем беговом компьютере (часы, браслет и т.д.). Пробежать больше, чем 21 км 100 метров. Завершить тренировку не дальше, чем в 100 метрах от ресторана «Proviant». И не забыть завершить забег на своих часах или любом другом беговом компьютере.

Затем загрузить тренировку в сервис Strava. И получить удовольствие от общения, знаний, провианта и пива «Балтика 0».

Платформа автоматически определит участников, которые пробежали больше полумарафона, которые закончили пробег у входа в ресторан «Proviant», которые остановили компьютер не позже 21:00. Среди этих участников платформа назовёт победителем того, кто нажал на кнопку «Start» своих часов позже всех.

Чтобы победить, нужно иметь железные нервы, знание города, мгновенную реакцию на изменение дорожной обстановки. И да, это немножко лотерея. Поэтому все призы будут разыграны тоже лотереей. Любительский спорт – это не только результат. Это общение, пиво, провиант и призы всем!

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