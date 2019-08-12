В Петербурге прошёл первый российско-китайский юношеский футбольный турнир

Международный юношеский футбольный турнир «Один пояс, один путь – Кубок Санкт-Петербург 2019» прошёл в субботу, 10 августа, на стадионе парка «Дубки» в Сестрорецке.

На спортивном мероприятии, состоявшемся при поддержке Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад», Генконсульства КНР в Петербурге и Русско-Китайского Фонда культурного обмена, собрались 160 юных спортсменов из КНР, Петербурга и Ленобласти.

В турнире приняли участие команды: «Янгуан Саньгао» (Китай), детско-юношеская спортивная школа «Коломяги», ДЮСШ «Зенит Сестрорецк», ДЮСШ «Зенит-1», ДЮСШ «Зенит-2» и ДЮСШ «Нева» (все – Россия). Команды были разделены на две группы восьми и одиннадцати лет, по четыре команды от каждой возрастной категории. В рамках кубка было сыграно 12 матчей по два тайма (продолжительность тайма – 20 минут).

После проведения футбольного турнира состоялась торжественная церемония награждения команд, вручение медалей и кубков в зависимости от занятого места. Также были вручены награды лучшему игроку, вратарю, защитнику и нападающему. Победителями в возрастной категории восьми лет стала команда «Коломяги», а среди 11-летних юношей – ДЮСШ «Зенит-1».

«Мы решили организовать турнир для того, чтобы активнее задействовать детей в международных соревнованиях, для продвижения здорового, активного образа жизни и воспитания у юных участников уважения к культурам России и Китая, – отметила председатель Русско-Китайского Фонда культурного обмена Елена Морозова. – У ребят появилась отличная возможность завести новые знакомства. Турнир „Один пояс, один путь – Кубок Санкт-Петербург 2019“ станет регулярным и с каждым годом будет привлекать все большее количество участников».

«Такие международные юношеские матчи – это хорошая возможность для обмена опытом, стимулирования мультикультурного воспитания и укрепления дружеских отношений между нашими странами. Генконсульство и в дальнейшем будет поддерживать проведение подобных мероприятий с участием спортсменов из России и Китая», – сказал и. о. генконсула КНР в Петербурге Чжан Вэй.

Ответный футбольный турнир с участием российских команд пройдёт в Пекине в 2020 году.