  • 13 Август 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 22:20 64.9390  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 22:20 72.5563  
Нефть($) 13.08.2019 61.28 +4.70
Нефть(p) 13.08.2019 3960.61 +310.31

В Петербурге прошёл первый российско-китайский юношеский футбольный турнир

Автор:


© Фото: пресс-служба спортивного мероприятия
    следующая

    Темы дня

    Турнир станет регулярным и с каждым годом будет привлекать всё большее количество участников.

    Международный юношеский футбольный турнир «Один пояс, один путь – Кубок Санкт-Петербург 2019» прошёл в субботу, 10 августа, на стадионе парка «Дубки» в Сестрорецке.

    На спортивном мероприятии, состоявшемся при поддержке Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад», Генконсульства КНР в Петербурге и Русско-Китайского Фонда культурного обмена, собрались 160 юных спортсменов из КНР, Петербурга и Ленобласти.

    В турнире приняли участие команды: «Янгуан Саньгао» (Китай), детско-юношеская спортивная школа «Коломяги», ДЮСШ «Зенит Сестрорецк», ДЮСШ «Зенит-1», ДЮСШ «Зенит-2» и ДЮСШ «Нева» (все – Россия). Команды были разделены на две группы восьми и одиннадцати лет, по четыре команды от каждой возрастной категории. В рамках кубка было сыграно 12 матчей по два тайма (продолжительность тайма – 20 минут).

    После проведения футбольного турнира состоялась торжественная церемония награждения команд, вручение медалей и кубков в зависимости от занятого места. Также были вручены награды лучшему игроку, вратарю, защитнику и нападающему. Победителями в возрастной категории восьми лет стала команда «Коломяги», а среди 11-летних юношей – ДЮСШ «Зенит-1».

    «Мы решили организовать турнир для того, чтобы активнее задействовать детей в международных соревнованиях, для продвижения здорового, активного образа жизни и воспитания у юных участников уважения к культурам России и Китая, – отметила председатель Русско-Китайского Фонда культурного обмена Елена Морозова. – У ребят появилась отличная возможность завести новые знакомства. Турнир „Один пояс, один путь – Кубок Санкт-Петербург 2019“ станет регулярным и с каждым годом будет привлекать все большее количество участников».

    «Такие международные юношеские матчи – это хорошая возможность для обмена опытом, стимулирования мультикультурного воспитания и укрепления дружеских отношений между нашими странами. Генконсульство и в дальнейшем будет поддерживать проведение подобных мероприятий с участием спортсменов из России и Китая», – сказал и. о. генконсула КНР в Петербурге Чжан Вэй.

    Ответный футбольный турнир с участием российских команд пройдёт в Пекине в 2020 году.

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      ЗОЖ
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Доставка еды - Достаевский

      Лучшее в Петербурге

      Сделайте погромче: где в Петербурге продают виниловые пластинки

      Стриминг-сервисы вроде «Яндекс.Музыки» или Apple Music превратились в самый удобный способ слушать любимые песни. Но старый добрый винил никуда не исчез, и его легко можно купить в петербургских магазинах.

      читать далее →

      Самый центральный в Петербурге: история Итальянского моста через канал Грибоедова

      Почему Итальянский мост стал прорывом, сколько мог стоить проход по нему и откуда взялось название переправы.

      читать далее →

      Где в Петербурге подают крабов

      «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города на Неве, где можно попробовать крабов в любом виде и другие морепродукты.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

      Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

      В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

      Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      12.08.19
      Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год
      08.08.19
      Lenovo, Huawei и другие производители смартфонов
      06.08.19
      Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS
      05.08.19
      Музыка – важная часть жизни человека
      31.07.19
      Функции трапа
      31.07.19
      Функции дренажного колодца
      30.07.19
      Назначение дренажного колодца
      30.07.19
      Положительные свойства пластиковых окон

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram