«На здоровье!»: топ-5 бесплатных приложений для бабушек и дедушек

Приложение-напоминание о приеме лекарств

MediSafe поможет вовремя принимать лекарства по инструкции или предписанию врача.

После установки приложения вы увидите пустую таблицу. Нажмите «+», чтобы вписать препараты и время их приема. Так вы установите напоминания.

Еще приложение умеет отслеживать предстоящие визиты к врачу. Оно бесплатное и без рекламы. Есть встроенные покупки.

Скачать: iOS или Android

Также можете посмотреть аналогичное по функционалу приложение, но без встроенных покупок. Называется MyTherapy.

Скачать: iOS или Android

Приложение, чтобы измерять пульс

Runtastic Heart Rate – отличный пульсометр на телефон. С помощью него можно измерять сердечный ритм камерой смартфона.

Приложение бесплатное, но с рекламой. Есть также расширенная платная версия Pro.

Скачать: iOS или Android

Фото: Unsplash / Katarzyna Grabowska

Приложение, чтобы следить за уровнем сахара в крови

«Диабет» – это приложение-дневник, которое помогает контролировать и рассчитывать дозы инсулина при инсулинозависимом диабете, а также следить за уровнем глюкозы в крови. С его помощью можно избежать приступов гипогликемии, а также вести дневник питания.

Приложение умеет собирать данные в удобном виде для их контроля вашим лечащим врачом.

Скачать: iOS или Android

Приложение, чтобы следить за здоровьем

Для этой цели ничего скачивать не нужно. В iOS встроено удобное приложение «Здоровье». Оно помогает следить за своим самочувствием в четырех категориях: активность, осознанность, питание и сон.

Программа умеет собирать данные из других приложений, что очень удобно. Измерения тела, количество пройденных шагов, контроль пульса, результаты анализов и медкарта – это только некоторые из отслеживаемых медданных. Можете прочитать о приложении на официальном сайте Apple.

Для пользователей Android есть схожая программа Google Fit.

Фото: Unsplash / Vlad Sargu

Лупа с помощью телефона, увеличение текста или озвучивание объектов на экране

В смартфонах операционной системы iOS есть несколько системных параметров, которые упростят жизнь пожилым людям.

Нажмите на иконку «Настройки», далее «Основные», затем «Универсальный доступ».

Здесь можно найти, например, «Лупу», «Увеличение», «Увеличенный текст». Есть также функция VoiceOver, при включении которой названия объектов на экране будут озвучиваться телефоном.

В телефонах операционной системы Android в настройках также есть множество подобных параметров. Пользуйтесь на здоровье!