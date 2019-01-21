  • 22 Январь 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 12:22 66.5507  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 12:22 75.5968  
Нефть($) 22.01.2019 62.28 0.89
Нефть(p) 22.01.2019 4116.20 +65.00

«На здоровье!»: топ-5 бесплатных приложений для бабушек и дедушек

Автор:


© Фото: Unsplash / Matthew Bennett

Темы дня

Измеряйте пульс, следите за графиком приема лекарств или контролируйте уровень инсулина с помощью телефона. «Санкт-Петербург.ру» подобрал самые нужные приложения для пожилых людей, которые не боятся современной техники.

Приложение-напоминание о приеме лекарств

 

MediSafe поможет вовремя принимать лекарства по инструкции или предписанию врача.

После установки приложения вы увидите пустую таблицу. Нажмите «+», чтобы вписать препараты и время их приема. Так вы установите напоминания.

Еще приложение умеет отслеживать предстоящие визиты к врачу. Оно бесплатное и без рекламы. Есть встроенные покупки.

Скачать: iOS или Android

Также можете посмотреть аналогичное по функционалу приложение, но без встроенных покупок. Называется MyTherapy.

Скачать: iOS или Android

 

Приложение, чтобы измерять пульс

 

Runtastic Heart Rate – отличный пульсометр на телефон. С помощью него можно измерять сердечный ритм камерой смартфона.

Приложение бесплатное, но с рекламой. Есть также расширенная платная версия Pro.

Скачать: iOS или Android

Фото: Unsplash / Katarzyna Grabowska
 

Приложение, чтобы следить за уровнем сахара в крови

 

«Диабет» – это приложение-дневник, которое помогает контролировать и рассчитывать дозы инсулина при инсулинозависимом диабете, а также следить за уровнем глюкозы в крови. С его помощью можно избежать приступов гипогликемии, а также вести дневник питания.

Приложение умеет собирать данные в удобном виде для их контроля вашим лечащим врачом.

Скачать: iOS или Android

 

Приложение, чтобы следить за здоровьем

 

Для этой цели ничего скачивать не нужно. В iOS встроено удобное приложение «Здоровье». Оно помогает следить за своим самочувствием в четырех категориях: активность, осознанность, питание и сон.

Программа умеет собирать данные из других приложений, что очень удобно. Измерения тела, количество пройденных шагов, контроль пульса, результаты анализов и медкарта – это только некоторые из отслеживаемых медданных. Можете прочитать о приложении на официальном сайте Apple.

Для пользователей Android есть схожая программа Google Fit.

Фото: Unsplash / Vlad Sargu
 

Лупа с помощью телефона, увеличение текста или озвучивание объектов на экране

 

В смартфонах операционной системы iOS есть несколько системных параметров, которые упростят жизнь пожилым людям.

Нажмите на иконку «Настройки», далее «Основные», затем «Универсальный доступ».

Здесь можно найти, например, «Лупу», «Увеличение», «Увеличенный текст». Есть также функция VoiceOver, при включении которой названия объектов на экране будут озвучиваться телефоном.

В телефонах операционной системы Android в настройках также есть множество подобных параметров. Пользуйтесь на здоровье!

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    ЗОЖ
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

    читать далее →

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    читать далее →

    Где в Петербурге сдать одежду для нуждающихся

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, куда можно принести ненужную одежду, которую направят на благотворительность.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.01.19
    Применение поливизора
    18.01.19
    Что такое CFD-контракты и почему их выбирают для торговли
    16.01.19
    Разнообразие планировок однокомнатных квартир
    16.01.19
    Распространенные ошибки при строительстве частного дома
    09.01.19
    Мясорубки Dauken
    08.01.19
    MetaTrader4 и роль стратегии в торговле на Форекс
    03.01.19
    Parimatch: проверенная компания для бетторов
    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram