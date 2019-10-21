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Игорь Воинов: Мой лучший марафон

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© Фото: личный архив Игоря Воинова

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Прошедший недавно Берлинский марафон подарил личные рекорды многим студентам Дежурного тренера S10.run. Игорь Воинов, например, смог выбежать марафон из 3:30. О подготовке и забеге – в рассказе Игоря.

С Дежурным тренером S10.run я начал заниматься в октябре 2018 года – ровно год назад. Первый успешный результат случился в мае 2019, когда я выбежал половинку из 1:50. После майского забега родился план пробежать Берлинский марафон, самый близкий и доступный из мейджоров. Планировал пробежать в диапазоне 3:30 – 3:45 (программа максимум и минимум).

Всё лето бегал. Умудрился даже бегать во время недельной прогулки на яхте в +35 по каким-то горам в бухте, где мы пришвартовались. А что делать – Дежурный тренер и искусственный интеллект жалости не знают. 
На максимальные объёмы мы вышли где-то за месяц до марафона. Это около 100 км за неделю. Максимальная длительная тренировка была 30 км. Было много развивающих тренировок в темпе от 4:48 до 5:19. Ещё больше было вопросов в голове по поводу целевого темпа, но я знаю характер Дежурного тренера и решил не спрашивать его до последнего – как скажет, так и побегу.

В пятницу накануне марафона приходит сообщение: «Начинаем по 5:00, бежим половину, не ускоряемся… На 32-35 придёт страх, это игры разума, бежим дальше». И ещё несколько полезных советов по питанию и настрою. Я уже и без калькулятора понимаю, что по 5:00 – это 3:30 на марафон, сразу чувствую выброс адреналина. Уточняю ряд моментов, главный из которых: «Дежурный тренер, ты точно уверен про 5:00, я выдержу?» Тренер успокаивает фразой, что я в отличной форме. Ок!

Фото: личный архив Игоря Воинова
 

Накануне марафона не испытываю волнения – вот что значит правильный психологический настрой от тренера. Теперь вся ответственность на нём, так проще. Стартую не из своей зоны – туроператор, у которого мы с приятелем купили слот, поместил нас в зону 3:50 – 4:15. Вспоминаю, как по-немецки будет «извините» – «эншульдиген». Этим словом придётся воспользоваться много раз.

Стартуем в третьей волне. Одновременно с выстрелом пистолета заморосил дождь, начинаю движение вперёд. Первый километр удаётся пробежать по 5:00, несмотря на толпу. На пульс не смотрю, нагрудный датчик специально оставил дома, а верить датчику на часах не хочется, да и зачем мне это знание теперь? У меня одна задача – бежать по 5:00.

Накануне на выставке купил целевой браслет на «3:30» с указанием времени на разных километрах, чтобы не думать и не высчитывать. GPS начинает глючить, поэтому смотрю только на секундомер, показатель целевого темпа на последнем круге откровенно врёт. Болельщиков много, бегу и хлопаю по детским ладошкам, улыбка не сходит с лица – праздник, а не забег!

Фото: личный архив Игоря Воинова
 

Подбегаю к 21,1, смотрю на часы – 1:44:31. Ура, личный рекорд, настроение отличное, бегу дальше. Ливень усиливается. Километре на 28 начинают посещать тягостные мысли, гоню их прочь. На половинке запас был секунд в сорок, сейчас я его потихоньку проедаю. Наступает долгожданный 32 км, мысленно кричу себе: «Мне не страшно!» Бегу дальше. Сил всё меньше, даже вскрыть гель не получается с первого раза. Терпим, терпим, не сбавлять темп – это главное. Я в прекрасной форме, Дежурный врать не станет.

Но темп сбавляется: 5:01, 5:04… Наушник давно разрядился, хватаю телефон в руку, врубаю в динамике «I am giant» и бегу дальше. К 40 километру запас проеден, и я в минусе на шесть секунд. Похоже, из 3:30 не выбежать. Но стены нет, а пару километров можно дотерпеть. Что можно сделать, когда ноги уже не бегут? Попробую увеличить каденс. Отыгрываю семь секунд на 41 километре. 42 бегу во весь дух, Rihanna подбадривает: «This is what you came for». Впереди Бранденбургские ворота – но они дальше, чем за 200 метров от 42 отметки. Я знаю, что такое 200 метров, много раз на интервалах бегал. Неважно. Финиш. Часы стоп. 3:29:31. Официально вышло 3:29:27.

Улыбка возвращается на лицо. Дайте мне мою медаль! Кто молодец? Я молодец! Открываю чат, в котором за меня болели друзья, читаю поздравления и представляю фейерверк над Бранденбургскими воротами. Мой лучший марафон. Сразу отправляю сообщение Дежурному, это и его победа тоже, я всего лишь следовал инструкции. Инструкции он составлять умеет!

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