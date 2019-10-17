Максим Злобин: Мой Московский марафон за 3:38:31

В сентябре 2018 года я поставил цель – подготовиться и выбежать марафон из четырёх часов. И вот, спустя год, наконец-то выбежал!

Предыстория

Первый марафон я пробежал 27 января этого года. Петербургский забег «Дорога Жизни» – это не про личный рекорд. Это уникальный трансцендентный опыт. После кажется, будто ты что-то понял, но не можешь объяснить это окружающим. Температура была в районе -20°C. Меня размазало о марафонскую стену, но я всё равно смог доползти до финиша за 4:17:11. Думал, что больше никогда не буду бегать, но на следующий день я уже забыл об этом и покупал слот на следующий забег – Рижский марафон в мае.

Тренер сказал, что будем готовиться на 3 часа 50 минут. Я пожал плечами и побежал. Погода должна была быть хорошей, но, к сожалению, этого не случилось. На втором часу забега солнце в зените и +27°C в тени. Организм не был готов к жаре, пульс взлетел до небес, ноги не двигались и с 36 км для меня началась обзорная пешая экскурсия по Риге. Результат – 4:13:51. Конечно, я немного расстроился, но не могу сказать, что сильно. Я был искренне рад, что выжил, могу лежать на траве и пить пиво, а не ехать в карете скорой в реанимацию. Я даже чуть-чуть улучшил личный рекорд.

Вернулся домой и купил слот на Московский марафон в сентябре. Начал готовиться к тому, чтобы пробежать его за 3:40. Тренер готовил меня на 3:30. Об этом я узнал уже накануне марафона. Нельзя сказать, что я не удивился. Бег на длинные дистанции – это не про оптимистов. Нужно точно рассчитать свои возможности, прежде чем пойти ва-банк.

Небольшое эмоциональное отступление

На линию старта я выходил с мыслью: «Наконец-то этот кошмар закончится». Я занимаюсь бегом чуть больше года. Из них 11 месяцев с тренером. И за этот год отбегал больше 3000 км. Три марафона за 9 месяцев. Последний подготовительный цикл меня доконал настолько, что хотелось послать всех со своими забегами, пульсами и объёмами.

Фото: личный архив Максима Злобина

Гонка

Погода на Московском марафоне была просто бомба – 6°C, дождь всех видов, град и ветер до 22 м/с. Это лучшие условия для результата на марафоне, которые у меня были. Серьёзно. Спустя пять минут после старта часы сказали, что я в отличной форме, чем здорово подняли настроение. Трасса живописная, много небольших подъёмов, длительных спусков тоже хватает.

Бежал очень хорошо. После 20 км я всё время повторял про себя: «Как же, чёрт возьми, хорошо!» И это была правда. Эндорфины настолько переполняли, что некоторые вещи трогали сильнее обычного. Например, на 26 км был подъём на горку длиной больше километра. Крепкие мужики, ругаясь, переходили на шаг. А рядом со мной в гору заезжала девушка Татьяна в инвалидной спортивной коляске. Смотрел я на неё, и так радостно стало за всё человечество, что аж слёзы из глаз потекли.

После подъёма начались спазмы в районе печени. Я решил не дожидаться, когда это пройдёт само или добьёт меня, и закинул в себя таблетку обезболивающего. Боже, храни того человека, который посоветовал мне брать лекарство на забеги. Первый раз воспользовался и помогло.

Дождь иногда так хлестал по трассе, что трудно было бежать с открытыми глазами, но это было прекрасно. Хотелось кричать в небо: «На «Дороге жизни» было круче!» Я иногда и кричал. Попробовал послушать музыку, но оказалось, что слушать себя интереснее. Да, спасибо всем москвичам за то, что уехали в этот день из Москвы и дали побегать по пустому городу.

Фото: личный архив Максима Злобина

Ближе к 36 км тело начало подводить, обороты падать. Это было терпимо. Даже мысли не было перейти на шаг. Мыслительные процессы были за пределами тела. Темп упал до восстановительного, и я принял решение не пытаться форсировать его. Это был «К – Комфорт».

Из-за сильного дождя не помогли ни пластыри, ни крем. Всё, что могло быть стёрто, стёрлось. Я же понял, что успеваю пробежать марафон за 3 часа 40 минут. С улыбкой добежал 42 км. На последних 200 метрах я сказал внутреннему крупье выдать «на всё» и побежал по 4:20 в финишные ворота. Это было красиво.

Московский марафон я пробежал за 3:38:31. На финише меня встретили московские друзья, и мы пошли пить пиво. Следующий день провёл на диване, пересматривая старый «Звёздный путь». Цель достигнута. Время новых целей.

P.S. Спасибо Дежурному тренеру за подготовку, советы и мотивацию. Были некоторые споры, но не было травм. И спасибо Юрию Строфилову за то, что сделал этот сервис для себя, а затем со всеми поделился.