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Макс Буланов: Я сбросил с марафона в Амстердаме невероятные 23 минуты – полный реванш!

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Космический марафон в Королёве
© Фото: личный архив Макса Буланова

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Макс Буланов готовился к Космическому марафону в Королёве под руководством Дежурного тренера. Подготовка проходила в сжатые сроки, но упорная работа дала плоды: личный рекорд Макс улучшил на 23 минуты и финишировал счастливым человеком! О достижении цели, важности дисциплины и избавлении от беговой рутины – в рассказе Макса.

«Где бег и где я!» – по такому принципу я жил ещё семь лет назад. Пока не понял, что пора что-то менять. Слава богу, нашелся человек, который доступно объяснил, что бег – это не пробежать «на все деньги» и упасть с одышкой через минуту. Что просто трусить уже хорошо и полезно. Причём чаще чем медленнее, тем полезнее. По ночам или рано утром я начал делать первые попытки бежать. Не пробежки. А попытки. Казалось, что это полный фарс и что все на тебя норовят показать пальцем и высмеять. Сколько же тогда было у меня комплексов! В итоге, несмотря и вопреки, бег перешёл в привычку и принёс массу сопутствующих плюшек – ушли астма, лишний вес (минус 20 кг), повышенное давление. А главное – теперь можно есть всё подряд и завязывать шнурки без одышки!

Со временем бегать просто так, без цели, стало скучновато. Появилось чувство рутины. Ради вариативности начал увеличивать дистанции, скорость. Появились новые друзья. Беговые. Со временем с тремя друзьями, с которыми бегали на районе, даже организовали беговой клуб. Широко известный в узких кругах. Салтыковский клуб любителей марафонского бега «Пятак» (СКЛМБ «Пятак»). Клуб наш к 2019 году вырос аж до 20 человек. Бегаем, дополнительно стимулируя себя участием в проекте SQUAD Running – этакая мотивационная игра, своего рода челлендж.

Марафон в Таллине, результат – 4:03:15. Фото: личный архив Макса Буланова
 

Последние три года я уже регулярно бегал половинки, трейлы, пробежал два марафона (в Таллине и Амстердаме). Причём последний марафон, который я бежал в октябре 2018 года, «не зашел». Я рассчитывал на гораздо более крутой результат, а в итоге еле выбежал из четырёх часов. Сильно расстроился. Списал всё на болезнь. Но жаждал реванша…

Тренировался я в основном по общим не персонализированным планам – такие есть у трекера Endomondo, у Garmin, у тренера Егора Ручникова и т.д.

Марафон в Амстердаме, результат – 3:51:56. Фото: личный архив Макса Буланова
 

О платформе S10.run

 

В июне 2019 года в наш СКЛМБ «Пятак» вступила Алёна Береза, которая посоветовала всем книгу Юрия Строфилова «Не про бег». А потом рассказала, что тренируется под опекой виртуального тренера на базе платформы S10.run – это тоже его детище. Алёна увидела реальное улучшение своей кондиции, ушло ощущение перетрена.

Учитывая, что я к этому моменту имел навязчивую идею реванша за провальный Амстердам-2018 и не имел понимания, какому плану отдать предпочтение, я решил попробовать позаниматься под руководством искусственного интеллекта и Дежурного тренера. Тем более что сумма абонентки была символической, а результаты Алёны росли на глазах. Да и книга понравилась. Да и вообще что-то новенькое – даёшь порцию антирутина!

До марафона оставалось три месяца. В конце июня я начал тренировки с Дежурным тренером. Но это не было любовью с первого взгляда – на одной из интервальных тренировок я сильно дёрнул бедро. Это была одна из первых моих беговых травм. Не получив вразумительной обратной связи от ДТ (а это моя основная претензия – молчат иногда сутками), через две недели опять на интервальной тренировке сошёл с болью в том же бедре…

Была злоба и недоверие. Хотел уже бросать эту затею. ИИ, ДТ… Да ну вас… Но сбегав травмированным чисто по фану GRUT Т20 – поддержал на первом официальном трейле жену – решил продолжить с Дежурным тренером и S10.run. Ибо впереди марафон. И пора было определяться с планом тренировок. Установил планку высоко – марафон из 3:30.

Фото: личный архив Макса Буланова
 

Непосредственно подготовка к марафону заняла два месяца. Срок очень сжатый. И эти два месяца были безумно интересными: разнообразные темповые тренировки, увеличение объёма – пиковая нагрузка достигла 100 км – это для меня тоже своеобразный рекорд. Несмотря на интенсивность тренировок, я нормально их «переваривал». Вот что удивительно. Видимо, все эти графики с пульсовой стоимостью, импульсом и т д. не зря.

Я, если честно, не погружался досконально в анализ этой инфографики на сайте. Решил, если работает у Алёны, то тоже буду чётко следовать плану. Я понимал, что тут главное дисциплина. А с ней у меня проблем не было – один прогул за три месяца. Но и его пришлось отработать в другой день, так как Дежурный тренер поблажку не сделал. Поэтому совет: если начали работать с Дежурным тренером, прикладывайте все усилия по выполнению плана. Это действительно работает. Поверьте, гораздо легче выполнять чётко план, чем потом вклинивать куда-то интервальную работу, а на следующий день бежать длительную.

Итак. Марафон был всё ближе. Сначала целевой темп на гонку 4:59 вызывал оторопь. Но именно благодаря разнообразным тренировкам и тело, и, что самое главное, голова привыкли к этому темпу! Я его не боялся и чувствовал уже без часов.

Фото: личный архив Макса Буланова
 

Реванш – Космический марафон

 

За два дня до старта получил «план на игру»: начинаем по 4:55 и прибавляем на второй половинке!

Привожу переписку:

Я: «Целевой 4:59, начинаем по 4:55?!»

ДТ: «Я вот думаю, что закатится 4:55».

Я: «Как бы штаны не порвать... Точно 4:55 не шутка?… Жим-жим».

И все, тишина. Дежурный тренер замолчал. «Думаю, что закатится по 4:55». Может, это и был план… Коварный план. Мол, ИИ считает, что ты можешь, – беги. Меня запрограммировали. Дали установку.

В общем, 29 сентября в 10:30 я побежал. Выбрал Королёвский марафон по совету друзей как плоский и прохладный. Идеальный для рекордов. Так всё и получилось. Но. Он ещё и очень одинокий получился. Может, даже слишком одинокий. Все-таки поддержку на европейских стартах я успел оценить. Кого-то раздражает. А мне нравится! Тут мы поддерживали друг друга сами, бежал-то я с одноклубниками, со своими «Пятачками», давали друг-другу «пятюни», подбадривали.

Но 75% времени я всё же бежал в одиночестве, слушал монотонную книжку про создателя Nike. Интересно и ровно. Наверное, как раз то, что нужно. Музыка бы меня сбивала, думаю. До 30 км удавалось сидеть на плече то у одного, то у другого марафонца. Но потом один за одним они сбавляли темп на 5-10 секунд. Для меня это было неприемлемо. На 35 км меня, правда, обогнал один парень, который быстро ушёл в точку, ибо спешил попасть в 3:30. Я ускоряться не стал, так как понимал, что я в 3:30 попадаю… Может быть, и зря.

Первую половину я преодолел в темпе 4:54. Вторую – в темпе 4:55. То есть Дежурный тренер был прав – я выбежал из 3:30. С неимоверным для меня результатом – 3:28:47. Я сбросил с марафона в Амстердаме невероятные 23 минуты – полный реванш! Полное удовлетворение! Полная реализация плана!

Ну почти. Так как ускориться на второй половине я всё же не смог. Зато выдал финишный спурт – порадовал семью и финишировал счастливым человеком, реализовавшим свою цель! А это, наверное, важнее цифр!

Фото: личный архив Макса Буланова
 

Что было сложнее? Настроиться морально или подготовиться физически? Василий Парняков загадал однажды загадку (ходил к нему на занятие): какой главный орган бегуна? Ответ – голова!

Конечно, голова. Сейчас, несмотря на полную удовлетворенность результатом, я анализирую, почему сбавил на второй половине эти несчастные 1-2 секунды в темпе, и понимаю – сбавил, так как понял, что иду с запасом в 2-3 минуты. Нет, я не сдался, вторая половина, конечно же, была тяжелой. Я отключал, как мог, «датчик жалости к себе» и продолжал бежать, повторяя, что смогу!

Но мозг, видимо, стал посылать меньше импульсов в мышцы. Подсознательно. И о, кошмар! Я не выдал негативный сплит. Шутка, конечно. Это единственное, о чём я жалею. Ибо перфекционист по натуре. Но, как говорится, нет предела совершенству – следующий марафон будем делать с негативным сплитом! Дежурный тренер нам в помощь. И дисциплина. Конечно, дисциплина. И жгучее желание достичь цель.

Что дальше?

 

Сейчас восстанавливаюсь. Хочу улучшить до зимы 10 км. Дежурный тренер не советует… Пока не определился, какой марафон будет следующим, но он точно будет. Скорее всего, в Европе, так как мы с женой стали беговыми туристами – совмещаем забеги с посещением новой страны. Тренер озвучил, что будем выбегать из … Нет, не скажу, из скольких, чтобы не сглазить. Но главное – с негативным сплитом!

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