Беговой андеграунд: в Петербурге вновь определили лучших городских бегунов

Бег по вечернему осеннему городу – особое удовольствие: свет фонарей, уличные музыканты, шум проезжающих мимо машин, шелест листьев под ногами, прохладный ветер в лицо и моросящий время от времени дождь. Но во всей этой романтике скрывается и множество препятствий для городских бегунов: бесконечные светофоры, лужи, пешеходы, уткнувшиеся в телефоны, ремонтные работы, реставрации зданий и внезапно сменяющий изморось ливень – нужно быть готовым ко всему.

Свою готовность к бегу по не перекрытому городу 9 октября вновь проверили бегуны из Петербурга. В рамках S10 Underground Challenge они преодолели 21,1 км, самостоятельно рассчитав время и маршрут. Главное условие – финишировать не позднее 21:00 на улице Академика Павлова, 7, у ресторана «Proviant». В этом забеге 21:01 – уже перебор. Побеждает тот, кто стартовал позже всех и, соответственно, максимально точно предугадал свой результат.

Фото: Дмитрий Буделовский

«У нас побеждает не тот, кто пробежал быстрее всех, а тот, кто выбежал позже всех. Мне кажется, что модель жизни лучше отражается в формуле «Не торопитесь: побеждает тот, кто позже начал». Представьте, что вы торопитесь на поезд. Но при этом вам хочется посидеть на диване подольше и все равно не опоздать. У нас побеждает тот, кто посидел на диване чуть подольше и максимально удобно выстроил свой маршрут», – пояснил идею мероприятия Юрий Строфилов, автор книги «Не про бег», марафонец и один из организаторов забега.

«Нужно понимать, что это чисто городской забег. Города в России в разной степени приспособлены для бега. Да, есть парки и набережные, есть места, где бегать удобно. Но если мы берём сам город с перекрытиями, светофорами, людьми и машинами, то для бега он не приспособлен.

Мы решили взять формат «Знай и люби свой город» (знай, прежде всего) и облечь это в беговую тему. Андеграундность забега в том, что человек бежит по не перекрытым улицам в самое, если можно так сказать, неприспособленное время. Он должен чётко понимать, где и как ему бежать, чтобы финишировать вовремя», – поделился Евгений Суборов, бегун-любитель, врач-реаниматолог и один из организаторов челленджа.

Фото: Дмитрий Буделовский

Самым быстрым среди мужчин стал Андрей Малков с результатом 1:43:51, он стартовал в 19:12.

«О мероприятии я узнал от друга в общем чате для совместных тренировок. И так получилось, что в середине недели у меня всегда запланирован забег на 20-30 км. Участие – чистая случайность. Главный принцип при планировании маршрута – не бежать кругами, так что я выбрал небольшой крюк до друзей (они тоже бегали в это время) и уже от них отправился на финиш. Бежал так, как подсказывал Google.

К трудностям передвижения по городу я могу отнести только светофоры на пути, из-за которых приходится сбавлять темп, бегая по кругу. А в остальном главное – следить, чтобы люди, идущие «в телефоне», резко не сменили своё направление и не вышли под ноги.

Всё, что вам нужно знать о беге на длинные дистанции, –

О беге по Петербургу можно рассказать много хорошего в плане городских пейзажей, красивых видов. Но, к сожалению, не могу утверждать ничего касательно приспособленности города для бега, так как бегаю только в небольшой его части. Если выбирать маршрут заранее, то намного удобнее бежать вдоль парков или велосипедных дорожек, как мне кажется.

Формат S10 Underground Challenge очень интересный, и я надеюсь на продолжение таких забегов. Увидеть и услышать настоящих профессионалов своего дела было очень познавательно. Ещё раз низкий поклон за такой формат и классно реализованную идею!» – поделился Андрей.

Фото: Дмитрий Буделовский

Второй лучший результат среди мужчин показал Антон Приходько. Он выбежал в 19:10 и финишировал с результатом 1:44:48.

Среди девушек лучшей оказалась Диана Мельник. Результат – 1:53:22. Время старта – 18:55.

«О мероприятии рассказал муж, он принимал участие в самом первом S10 Underground Challenge, который проходил в Петербурге весной. Тогда мужу очень понравилось, он решил бежать и в этот раз. И я тоже вдохновилась. Мой муж – мой мотиватор. Планировали маршрут и бежали мы вместе. Так как бежали по центру, решили стартовать немного раньше планируемого времени. В итого это оказалось правильным решением, потому что часто попадались долгие светофоры. По ходу движения, конечно, пришлось скорректировать маршрут. Мы хотели бежать по набережной, но в итоге сделали несколько кругов, пробежали мимо Смольного. В остальном мы просто бежали и любовались осенним городом. Если не бежать на скорость и результат, бег по Петербургу вполне комфортный. Формат мероприятия отличный – хороший повод проверить себя. Спасибо!» – рассказала Диана.

Фото: Дмитрий Буделовский

На финише участников ждали безалкогольное пиво от пивоваренной компании «Балтика» и немного провианта от ресторана «Proviant».

Юрий Строфилов провёл лекцию о сторителлинге и рассказал о том, как писать не только интересные, но и хорошо продаваемые книги. А также разыграл несколько экземпляров книги «Не про бег» от издательства «МИФ».

Кроме того, среди участников были разыграны подарки от партнёров проекта: сертификат от ресторана «Proviant», сертификат от магазина беговой экипировки RunLab, баффы S10.run, целая коробка энергетический гелей от компании SiS, слоты на невероятно атмосферный ночной трейл «Белая ночь» и сертификат на обучение в Школе тренеров S10.run.

Фото: Дмитрий Буделовский