Сергей Лянко: Результат, конечно, важен, но главное, что с Дежурным тренером я понял, как получать удовольствие от бега

Год назад я решил пробежать марафон. Небольшой опыт бега у меня уже был: 10 лет назад бегал в своё удовольствие один раз в неделю, даже пару раз пробежал 20 км. Знал, что такое усталость ног, что с наскока даже десятку сложно пробежать, не то что 21, как болит бок при неправильно выбранным быстром темпе, что коленка после десятки иногда начинала ныть, после соревнований ноги 2-3 дня отходят, и ходишь весь деревянный.

В то же время знал и чувство эйфории от бега, когда ты будто летишь и ног не чувствуешь, как вдруг на пробежке находятся неожиданные решения трудных проблем и задач в жизни и на работе, эмоции от соревнований, поддержку обгоняющих тебя дедушек и бабушек и просто заряд хорошего настроения и самочувствия.

Но это было 10 лет назад, и вес был на 15 кг меньше. Решил, что надо готовиться. Прочитал второй раз книгу Дэниелса «От 800 метров до марафона» и опять понял только треть. Подумал, что разберусь потом, ближе к соревнованию. Главное – зимой не бросать, а с весны постепенно набрать необходимый минимальный километраж в 40 км в неделю, как говорят бывалые.

Зима прошла, начал удлинять свои пробежки. А как-то раз ко мне подошёл коллега, с которым состоим в общем клубе в Strava и сказал, что он очень озабочен моими результатами. Средний пульс на тренировках около 160 и выше, что могло негативно сказаться на сердце. Посоветовал новый портал S10.run, где я могу подобрать подходящего наставника или, если пока не определился, взять просто Дежурного тренера.

Собственно, так и сделал. Ценник разительно отличается от предложений на рынке (на тот момент в 5-8 раз). Почему бы действительно не попробовать, никто ведь не принуждает подписываться на всю жизнь – просто на месяц! На портале всё достаточно подробно расписано, есть ролики и даже четыре серии видеоблога «Ошибка выжившего».

В середине марта мне пришло расписание на неделю. Медленный бег на пульсе 120-130 ударов в минуту всю эту неделю. На мою попытку разобраться, что происходит, какой мой пороговый темп, где интервалы, Дежурный тренер тактично объяснил, что вся эта «высшая математика» пока не для меня. Вот увеличу свой недельный километраж с 20 до 70 – тогда и вернёмся к этому вопросу.

Я был в шоке. Какие 70 км? Когда их бегать? 10 км с пульсом 130 на тот момент – это 8:30-9:00 минут на километр, а это практически 1,5 часа! 9-10 часов в неделю, один день отдыха. Но Дежурный тренер умеет убеждать. Единственным выходом для меня были пробежки перед работой. Сначала было морально тяжело и непонятно, потом втянулся.

Всё, что вам нужно знать о беге на длинные дистанции, –

Через неделю километраж добрался до 40, а потом и до 60. Утренние пробежки были прямо спасеньем. Во-первых, можно ничего не есть и не пить, что является большим плюсом, как и для самочувствия желудка на тренировке, так и, как я понял позднее, для тренировки расщепления жиров. Во-вторых, утром часто хорошая погода, нет повода отменить тренировку. В-третьих, все домашние ещё спят, и вечером не отнимается семейное время. В-четвёртых, получаешь огромный заряд бодрости на целый день, выстраиваешь планы по работе. Первые пару недель вечером меня просто выключало, но потом энергии начало хватать и до 23+ часов (при условии, что спокойно встаёшь даже без будильника в 05:30).

Первое время на «восстановительных» медленных пробежках было очень непривычно. Пульс зашкаливал за 130, а нужно меньше. Снижал и снижал скорость, доходило до того, что меня обгоняли быстрые пешеходы. В середине апреля и мая прошли первые полумарафоны с Дежурным тренером. Всё было необычно и вызывало уважение: интересная система подводки к самому забегу, что и когда есть, как бежать до, как бежать сам забег. Всё это было в новинку и жутко интересно. Половинки я пробежал. Одну за 2:13, другую за 2:10. В том, что пробегу, я не сомневался. Важно было другое – с каким самочувствием я пробегу. Первый забег был со средним пульсом 166 ударов, второй – 160. Такого низкого среднего пульса на соревнованиях раньше не было.

И всё равно оставалось очень много вопросов. Хорошим подспорьем оказалась книга «Не про бег». Там я и получил ответы. Например, узнал, почему нужно бегать медленно, как питаться, почему болит бок при беге, почему нельзя верить GPS на соревнованиях в центре города (как у меня как раз получилось со второй половинкой). Вообще очень заряжающая книга.

Впереди подготовка к марафону. Тренировки уже вошли в привычку. 6 раз в неделю. Общий объём дошёл до 300 км в месяц. За 5 месяцев я, похоже, пробежал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Ни одной травмы. В будний день тренировка уже, как «почистить зубы». Вечером полноценное время с семьей. В субботу или воскресенье ранняя длинная тренировка часа на три, и в 10-11 утра я уже дома. Ноги отходят быстро, через полчаса можно идти на прогулку с ребёнком. Научился бегать в дождь. Пить и питаться во время длительных. Дежурный тренер подсказывает, отвечает на вопросы, направляет и регулирует нагрузку, учит пользоваться часами и подбадривает. Каждый день пишу отчёт и получаю ответ.

В конце июня запустили общий чат для всех воспитанников Дежурного тренера. Очень полезная вещь: делимся и впечатлениями о тренировках и тем, какие кроссовки или часы лучше, где можно побегать и т.п. К началу августа пульс на свободных медленных упал к 120. На 130 скорость меньше 7 минут за километр. На 140 – 6:20. С марта похудел на 7 кг и стал весить меньше сотни. На ремне сделал две дополнительные дырочки. На одной из интервальных обновился личник 10-летней давности на 5 и 10 км.

Постепенно появилась уверенность в своих силах, и море стало по колено. Дежурный тренер вовремя придержал – и снова оказался прав. 18 августа пробежал половинку за 2:00:40. Да, хотел выбежать из двух, но не получилось, многого не учёл: дождь в плюс, но лужи в минус, медленный кластер хорошо, но можно на первом километре потерять 1,5 минуты, GPS в часах хорошо, но по часам я пробежал 21,7 км (а 21,1 за 1:57:10), и если в начале еще можешь высчитывать темп по километровым столбам, то потом уже сложнее. Последние 4 км, когда осознал, что не успеваю, летел, что есть сил, даже не смог на финише ускориться. Средний пульс в итоге – 163. Ничего не болело, ноги отошли через 15 минут после небольшой растяжки, и я готов был бежать ещё, а весь последующий день провел на ногах, даже немного забыв, что утром был полумарафон.

Результат, конечно, важен, но главное, что с Дежурным тренером я понял, как получать удовольствие от бега. Не только на соревнованиях, но и на обычных медленных и быстрых тренировках. Чтобы было не во вред здоровью, чтобы без травм, чтобы после соревнования оставалось желание бегать ещё и ещё. Не обязательно сделать результат прямо сейчас, можно сделать через месяц, через полгода, через год, когда тебе будет легко и в удовольствие – с каждым месяцем прогресс будет идти и идти. Спасибо Дежурному тренеру!