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Тренируй с удовольствием: Школа тренеров S10.run начинает работу

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© Фото: pixabay.com

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Быть тренером профессионального спортсмена – сложно. Но еще сложнее – быть тренером любителя. Понять специфику работы с непрофессионалом, научиться учитывать массу составляющих при написании тренировочного плана, мотивировать и монетизировать – все это Школа тренеров S10.run, которая совсем скоро начнет свою работу.

На старты марафонов ежегодно выходят десятки тысяч бегунов, лишь единицы из которых гордятся статусом профессионала. Подавляющее большинство из бегущей толпы – это любители. Кто-то настроен очень серьезно и планирует побить массу разных рекордов, кто-то бежит для развлечения или похудения, для кого-то марафон – это пари с самим собой. Но какой бы ни была цель, все они хотят одного: получать истинное удовольствие. Бегать много, долго, в удовольствие и без травм – задача не из простых, решить которую может только тренер.

Фото: velorally.ua
 

Мнение о том, что тренер по бегу необходим только профессиональному атлету, в корне неверно. Грамотно построенный тренировочный план, отслеживание прогресса, корректирование задач в зависимости от жизненных обстоятельств и настроения – это то, что поможет любителю пронести увлечение бегом через всю жизнь.

Школа тренеров S10.run – это альтернатива высшим спортивным заведениям, выпускники которых готовы работать только с профессиональными спортсменами и думать исключительно о результате. Преподаватели школы готовят специалистов, для которых в приоритете научить студентов получать истинное удовольствие от бега и мыслить долгосрочными перспективами, а не гнаться за рекордами.

«Основное преимущество Школы S10.run в том, что мы специализируемся на подготовке тренеров именно для любителей. Тренировка любителя принципиально отличается от тренировки профессионала. Во-первых, для любителя самое главное – это мотивация и поиск компромиссов между личной жизнью, работой, другими хобби и бегом. Тренер должен помочь человеку расставить приоритеты. В профессиональном спорте тренера абсолютно не волнует, что происходит в жизни подопечного. В любительском – главная задача не разрушить семью, не выгнать человека с работы, и сделать так, чтобы при этом он прогрессировал и получал удовольствие от бега. В нашей школе очень много внимания уделяется именно мотивации.

Фото: nocamels.com
 

Во-вторых, если в профессиональном спорте атлет может тренироваться неисчисляемое количество раз ежедневно, то у любителя зачастую есть всего полтора часа в день, которые он может инвестировать в спорт. Если профессионал не может бегать, потому что он не успевает восстанавливаться, он идет делать ОФП. А вот полтора часа любителя хватит либо на ОФП, либо на бег. Задача тренера – решить, что в данный момент более эффективно: бег, общая физическая подготовка, растяжка или баня.

Обучение в нашей школе можно начинать с нуля. Потому что в подготовке любителя важную роль играет не просто мотивация, но и энергетика. То есть первая задача – это оторвать человека от дивана. Для этого нужны не специальные знания и навыки. Нужна некая харизма, энергетика. Мы поможем с конкретными приемами, дадим базовые знания, в том числе и по физиологии, именно для того, чтобы человек был более подготовлен к передаче собственной энергетики ученику. Профессионалы все знают и умеют, они в этом деле всю жизнь. И именно поэтому у них нет такой энергетики. А вот те эмоции, которые появляются у человека после первого марафона, ни с чем не сравнимы. Поэтому с точки зрения умения оторвать других людей от дивана преимущество несомненно у любителей», – рассказывает Юрий Строфилов, основатель платформы S10.run и контент директор Школы тренеров S10.run.

Юрий Строфилов, основатель платформы S10.run и контент директор Школы тренеров S10.run. Фото: страница в Facebook
 

Изложение материала доступным языком, по смыслу ничем не уступающим научному, позволяет не бояться упустить главное и неправильно интерпретировать слова лектора, в отличие от высших учебных заведений, а грамотно выстроенная цепочка понимания между профессиональным преподавателем и студентом обеспечивает максимально эффективное усвоение материала. Обучение проходит в формате вебинаров, что позволяет слушать лекции из любого уголка мира. Чтобы закрепить знания, преподаватели готовы ответить на любые вопросы.

«Школа тренеров S10.run – это отличная возможность не только освоить сложные и многогранные аспекты тренировочного процесса, но и узнать много нового о тренировках любителей и начинающих бегунов. А самое главное, вы получаете доступ к платформе, которая позволяет быстрее найти учеников и упрощает процесс взаимодействия с ними», – делится один из лекторов Школы и тренер по бегу Иван Бубнов.

Ученики школы прослушают лекции врача анестезиолога-реаниматолога Евгения Суборова и врача травматолога-ортопеда Алексея Москоленко, которые являются не только профессионалами своего дела, но и опытными марафонцами.

О тренировочном процессе и причинах отсутствия удовольствия в беге расскажет мастер спорта по легкой атлетике, марафонец и профессиональный тренер Денис Васильев.

Подробно об этапах становления от бегуна-любителя до тренера, основных методах поиска учеников, активном позиционировании себя и монетизации расскажут Егор Блажеев и Иван Бубнов, которые самостоятельно прошли весь путь от бегуна-любителя до тренера.

Основатель S10.run Юрий Строфилов поделится всеми секретами работы с платформой, подробно расскажет о взаимодействии с калькуляторами и квазиискусственным интеллектом и объяснит принципы построения графиков пульсовой стоимости и формы.

Так как 80% работы тренеров – это мотивация студентов, преподаватели школы развеют сомнения о том, что обучение у коучей – это нерелевантно и слишком просто. Профессиональные коучи Анна Зинько и Татьяна Пригалина из Университета Интегрального Образования Paradox University копнут намного глубже поверхностных знаний о мотивации.

Преподаватели Школы тренеров S10.run

 

В конце обучения ученики встретятся с преподавателями в формате круглого стола, чтобы обсудить накопившиеся вопросы, первые шаги и успехи. Каждый студент получит записи всех уроков, диплом тренера по бегу, консультационную поддержку всех преподавателей в течение месяца, а также статус VIP-тренера на платформе S10.run.

Старт обучения Школы тренеров S10.run – 03 июля, поступить в школу можно здесь https://s10.run/school

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