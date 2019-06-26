Тренируй с удовольствием: Школа тренеров S10.run начинает работу

На старты марафонов ежегодно выходят десятки тысяч бегунов, лишь единицы из которых гордятся статусом профессионала. Подавляющее большинство из бегущей толпы – это любители. Кто-то настроен очень серьезно и планирует побить массу разных рекордов, кто-то бежит для развлечения или похудения, для кого-то марафон – это пари с самим собой. Но какой бы ни была цель, все они хотят одного: получать истинное удовольствие. Бегать много, долго, в удовольствие и без травм – задача не из простых, решить которую может только тренер.

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Мнение о том, что тренер по бегу необходим только профессиональному атлету, в корне неверно. Грамотно построенный тренировочный план, отслеживание прогресса, корректирование задач в зависимости от жизненных обстоятельств и настроения – это то, что поможет любителю пронести увлечение бегом через всю жизнь.

Школа тренеров S10.run – это альтернатива высшим спортивным заведениям, выпускники которых готовы работать только с профессиональными спортсменами и думать исключительно о результате. Преподаватели школы готовят специалистов, для которых в приоритете научить студентов получать истинное удовольствие от бега и мыслить долгосрочными перспективами, а не гнаться за рекордами.

«Основное преимущество Школы S10.run в том, что мы специализируемся на подготовке тренеров именно для любителей. Тренировка любителя принципиально отличается от тренировки профессионала. Во-первых, для любителя самое главное – это мотивация и поиск компромиссов между личной жизнью, работой, другими хобби и бегом. Тренер должен помочь человеку расставить приоритеты. В профессиональном спорте тренера абсолютно не волнует, что происходит в жизни подопечного. В любительском – главная задача не разрушить семью, не выгнать человека с работы, и сделать так, чтобы при этом он прогрессировал и получал удовольствие от бега. В нашей школе очень много внимания уделяется именно мотивации.

Фото: nocamels.com

Во-вторых, если в профессиональном спорте атлет может тренироваться неисчисляемое количество раз ежедневно, то у любителя зачастую есть всего полтора часа в день, которые он может инвестировать в спорт. Если профессионал не может бегать, потому что он не успевает восстанавливаться, он идет делать ОФП. А вот полтора часа любителя хватит либо на ОФП, либо на бег. Задача тренера – решить, что в данный момент более эффективно: бег, общая физическая подготовка, растяжка или баня.

Обучение в нашей школе можно начинать с нуля. Потому что в подготовке любителя важную роль играет не просто мотивация, но и энергетика. То есть первая задача – это оторвать человека от дивана. Для этого нужны не специальные знания и навыки. Нужна некая харизма, энергетика. Мы поможем с конкретными приемами, дадим базовые знания, в том числе и по физиологии, именно для того, чтобы человек был более подготовлен к передаче собственной энергетики ученику. Профессионалы все знают и умеют, они в этом деле всю жизнь. И именно поэтому у них нет такой энергетики. А вот те эмоции, которые появляются у человека после первого марафона, ни с чем не сравнимы. Поэтому с точки зрения умения оторвать других людей от дивана преимущество несомненно у любителей», – рассказывает Юрий Строфилов, основатель платформы S10.run и контент директор Школы тренеров S10.run.

Юрий Строфилов, основатель платформы S10.run и контент директор Школы тренеров S10.run. Фото: страница в Facebook

Изложение материала доступным языком, по смыслу ничем не уступающим научному, позволяет не бояться упустить главное и неправильно интерпретировать слова лектора, в отличие от высших учебных заведений, а грамотно выстроенная цепочка понимания между профессиональным преподавателем и студентом обеспечивает максимально эффективное усвоение материала. Обучение проходит в формате вебинаров, что позволяет слушать лекции из любого уголка мира. Чтобы закрепить знания, преподаватели готовы ответить на любые вопросы.

«Школа тренеров S10.run – это отличная возможность не только освоить сложные и многогранные аспекты тренировочного процесса, но и узнать много нового о тренировках любителей и начинающих бегунов. А самое главное, вы получаете доступ к платформе, которая позволяет быстрее найти учеников и упрощает процесс взаимодействия с ними», – делится один из лекторов Школы и тренер по бегу Иван Бубнов.

Ученики школы прослушают лекции врача анестезиолога-реаниматолога Евгения Суборова и врача травматолога-ортопеда Алексея Москоленко, которые являются не только профессионалами своего дела, но и опытными марафонцами.

О тренировочном процессе и причинах отсутствия удовольствия в беге расскажет мастер спорта по легкой атлетике, марафонец и профессиональный тренер Денис Васильев.

Подробно об этапах становления от бегуна-любителя до тренера, основных методах поиска учеников, активном позиционировании себя и монетизации расскажут Егор Блажеев и Иван Бубнов, которые самостоятельно прошли весь путь от бегуна-любителя до тренера.

Основатель S10.run Юрий Строфилов поделится всеми секретами работы с платформой, подробно расскажет о взаимодействии с калькуляторами и квазиискусственным интеллектом и объяснит принципы построения графиков пульсовой стоимости и формы.

Так как 80% работы тренеров – это мотивация студентов, преподаватели школы развеют сомнения о том, что обучение у коучей – это нерелевантно и слишком просто. Профессиональные коучи Анна Зинько и Татьяна Пригалина из Университета Интегрального Образования Paradox University копнут намного глубже поверхностных знаний о мотивации.

Преподаватели Школы тренеров S10.run

В конце обучения ученики встретятся с преподавателями в формате круглого стола, чтобы обсудить накопившиеся вопросы, первые шаги и успехи. Каждый студент получит записи всех уроков, диплом тренера по бегу, консультационную поддержку всех преподавателей в течение месяца, а также статус VIP-тренера на платформе S10.run.

Старт обучения Школы тренеров S10.run – 03 июля, поступить в школу можно здесь https://s10.run/school