Под звуки вечерней столицы: S10 Underground Challenge состоялся в Москве

Жизнь в большом городе полна возможностей. Но есть ли среди этих возможностей комфортный для любителей бег прямо по улицам мегаполисов – большой вопрос. В Москве 19 июня бегуны проверяли не только приспособленность столицы для бега, но и свои способности к правильному планированию маршрута и времени.

Участникам S10 Underground Challenge предстояло решить несколько задач: самостоятельно построить маршрут на 21 км с финишем в пиццерии «Пицца 22 сантиметра» на улице Солянка, учитывая при этом светофоры, переходы, ремонты дорог и реставрации зданий, количество людей, идущих с работы, и самое главное – уровень собственной готовности к преодолению полумарафона по оживленному вечернему городу; рассчитать время, которого будет достаточно для своевременного финиша; подготовить план «Б» и настроить возможное изменение маршрута по ходу преодоления дистанции. Таким образом, участники сами выбирали, когда и откуда стартовать и по каким улицам бежать. Единственное условие – финиш до 21:00 и запись трека в Strava.

Фото: Instagram / @inspektoraf

«Города, в которых бегают люди, в разной степени приспособлены для бега, но в целом, город – это, конечно, совсем не беговая история. Понятно, что есть парки и набережные, есть места, где бегать удобно. Но если мы берем сам город, центр, с перекрытиями, светофорами, людьми и машинами, то для бега он не приспособлен. Хотя любой город и достоин того, чтобы пробежать по нему, – объясняет один из организаторов S10 Underground Challenge Евгений Суборов. – В нашем челлендже время финиша – 21:00. В идеале побеждает тот, кто проведет меньше времени в дороге; тот, кто стартует позже, но финиширует максимально приближенно, а еще лучше – ровно в 21:00. То есть человек, может выбежать в 19:40 и финишировать в 21:00. Он все правильно рассчитал, он молодец. Он провел в дороге 01:20, меньше всех, и он выиграл. Но во время забега город обязательно будет вас задерживать. Поэтому если человек выбежал в 19:45, а прибежал в 21:01, то он перебрал. Победителем будет тот, кто максимально точно рассчитает свое время и учтет все тормозящие факторы».

Количество финишировавших в Москве практически в два раза превысило количество участников S10 Underground Challenge в Петербурге. Лидером женского зачета стала Надия Салахова:

«Я давно читаю блог Юрия Строфилова «СтрокиНаБегу», наблюдаю за проектом в социальных сетях. И когда первый челлендж проводили в Питере, реально жалела, что я живу в Москве. Мероприятие привлекло необычностью, свежей идеей. Мне в целом нравится бегать по Москве и другим городам, совсем иначе ощущаешь город. А здесь, помимо пробежки, ставится задача. Надо не просто добежать, а четко распланировать дистанцию и главное – вовремя успеть!

Не сразу решилась участвовать в московском челлендже, так как через неделю старт на половинке, к которому подвожусь специально. Но не смогла удержаться. Дистанцию рисовала в приложении Garmin – очень удобно, сразу оттуда ее можно выгрузить в часы. Старт от метро «Новокузнецкая» к набережной и вдоль Москвы-реки до Воробьевского шоссе, а потом по другой стороне до Китай-города. По мне, самый логичный маршрут с небольшим набором высоты, с минимумом светофоров и прекрасными видами. К тому же большая часть маршрута проходит по паркам и пешеходным зонам. Стартовала в 19:00. Хотела пробежать в тренировочном режиме, но включилась боязнь «опоздать». По дороге столкнулась с небольшим участком ремонта на дистанции и тремя светофорами, на которых пришлось потратить в общей сложности минуты четыре. В итоге прибежала за 1:52. Для моей тренировки быстро. Каких-то особых трудностей на пути я не встретила. Я круглый год бегаю по улицам, изредка в манеже (когда очень нужно сбегать скоростные, а на улице апокалипсис).

Бегаю осознанно (по плану, систематически) с конца 2015 года. Целевые старты – марафоны и трейлы. С тренером никогда не занималась. Мне интересно самой погрузиться в процесс. Я сама себе тренер (много читаю, подстраиваю планы тренировок под себя). Есть некая принципиальная идея – достичь уровня «марафон из трех» своими силами. Пока все идет по плану, прогресс есть. Безусловно, если упрусь в стенку, то буду искать тренера.

Мероприятие очень понравилось, спасибо за праздник среди рабочей недели. Вдвойне приятно было получить книгу Юрия «Не про бег» с личным автографом. А также хочу отметить пиццерию «Пицца 22 сантиметра». Отличное место. Ребята реально постарались, вкусно накормили и напоили. Надеюсь, такой формат забега приобретет некую традицию».

Фото: Instagram / @gleamypal

В мужском зачете первым финишировал Александр Давыдов. Время на финише: 1:33:47. Старт в 19:25, финиш в 20:59.

«О забеге я узнал через телеграмм-канал знакомого @friendship12. Этот забег подходил под формат моих тренировок – вечерний бег по городу. Решил придать им соревновательный аспект. Я тренируюсь без тренера, больше для себя, но цель тренировок есть всегда, потому что люблю участвовать в марафонах.

Маршрут для челленджа был моим обычным, только немного расширенным: выбегал от здания МГУ на Воробьевых горах и бежал по набережной прямо до места финиша, лишь немного забежав до Павелецкой. Такой маршрут очень удобен, поскольку больше половины дистанции можно бежать без светофоров, иногда даже по выделенной полосе. Светофоры и были основной проблемой на трассе. Чтобы не стоять и не ждать по 60-80 секунд, приходилось бегать вдоль улицы туда-обратно. Второй проблемой были ремонтные работы на Овчинниковской набережной, из-за чего приходилось бежать в пыли и в потоке машин.

Москва, я считаю, достаточно комфортна для бегунов, особенно западная ее часть, но, конечно, хотелось бы, чтобы машин было меньше, слишком уж отвлекает шум. А формат мероприятия очень интересный, поскольку требует не только физической подготовки, но и «домашней работы», быстрой реакции на трудности на дистанции и железных нервов, чтобы не стартовать раньше запланированного», – поделился Александр.

На первом фото Александр Давыдов. Фото: Instagram / @alexdavydovmet, @bbeautiful_moscow

Всех участников на финише ждали вкуснейшая пицца, приготовленная на открытом огне, и безалкогольное пиво от лучшей пиццерии Москвы и Петербурга «Пицца 22 сантиметра», а также розыгрыш ценных призов от партнеров проекта. Каждый из финишировавших имел возможность стать обладателем сертификатов от Лаборатории бега RunLab, книг про бег и «Не про бег» от издательства МИФ, гелей и батончиков от производителей спортивного питания SiS и фирменных баффов от S10.run.

Кроме того, один из организаторов S10 Underground Challenge, автор книги «Не про бег» и амбассадор пивоваренной компании «Балтика 0» Юрий Строфилов прочел лекцию под названием «Конец эпохи Гутенберга»:

«В Москве в формат мероприятия мы ввели дополнительную историю. Я поделился своей концепцией о том, что через несколько лет у нас не будет клавиатуры как класса. Мне кажется, что мы последнее поколение, которое издает печатные книги и оперирует буквами. Формат видео и ввод данных голосом будет подавляющим. Своим мнением я поделился за кружкой пива. Со мной согласились не все, возникла дискуссия. Особенно со мной не согласились представители издательского бизнеса. Было интересно. Поэтому в дальнейшем на мероприятия мы будем звать не только бегунов, но и людей, которым есть, что сказать о настоящим и будущем. Чтобы отойти от формата «прибежали – получили приз – разошлись» и поговорить. Необязательно про бег и не столько про бег.

Главная функция бега – сделать так, чтобы люди думали. Это полтора часа в день, когда никто не мешает. Пиво – ровно то же самое. Это не расход времени, это инвестиция. Бег и пиво похожи друг на друга, потому что и то, и другое является таким великим уравнителем. Когда-то им было изобретение Сэмюэля Кольта. Теперь уравнители совсем другие. За кружкой пива все равны, не зависимо от социального статуса, толщины кошелька, одежды и скорости на марафоне. Твое значение в компании определяется тем, о чем ты думаешь.

Бег и пиво созданы для того, чтобы люди думали и обменивались результатами этих раздумий, знаниями и идеями. Меня это невероятно вштыривает. И это главная идея S10 Underground Challenge. В обычном марафоне во время общего старта тебе не до обмена идеями, разное время финиша тоже не способствует тому, чтобы делиться впечатлениями. А вот в формате S10 Underground Challenge участники стартуют в разных местах и в разное время, но финишируют все вместе. Это идеально для обмена идеями за кружком пива и пиццей. И мы ведь обсуждаем не только то, как бежалось; мы обсуждаем, как устроен этот мир. Вот ради чего все это задумано.

Фото: Instagram / @gleamypal

Московский челлендж отличался от петербургского результатом. В Питере пробежали быстрее. То есть в Москве победитель стартовал в 19:25, а в Питере – в 19:30. Я очень рад этому, поскольку Питер – мой любимый и родной город. Но в Москве была интрига: один из участников начал бежать позже всех, в 19:27, но финишировал в 21:01. Он опоздал всего на одну минуту, но, согласно правилам, был дисквалифицирован. А победил человек, который был чуть медленнее, но смог правильнее рассчитать время. И это ровно та фишка, которую мы закладывали в наш пробег. Ты должен оценивать свои силы и точно предугадать светофоры, погоду, ветер, солнце и все, чем живет город. Конечно, это в том числе и рулетка. Но планирование играет большую роль.

Например, победитель нашего забега в Питере Владислав Быстров не был самым быстрым, но он показал отличный результат и пришел первым, потому что он учел даже направление ветра. Этот результат стал возможен, потому что он приложил голову и подошел креативно к решению поставленной задачи. Молодец! Он реализовал ровно то, что было заложено в идею S10 Underground Challenge: не просто вваливать, а угадать, прочувствовать городскую среду.

В Москве пришло много народу. «Пицца 22 сантиметра» сработала отлично! Надеюсь, что с каждым следующим забегом к нам будет присоединяться все больше людей. Сейчас мы как раз планируем, куда ехать дальше. Мы не остановимся только не Москве и Питере».