Бег как неотъемлемая часть современной корпоративной культуры

В 2018 году участники корпоративной эстафеты Московского марафона впервые боролись за Кубок Корпораций. В отличие от индивидуального марафона эстафета предполагает пять отрезков: 10 км, 7 км, 10 км, 7 км и 8 км 200 м, которые по очереди преодолевают члены команды. Завоевала Кубок «Роснефть». В этом году такая эстафета пройдет в седьмой раз. И если в 2013 на старт вышли только шесть команд, то сейчас их больше сорока.

Фото: hr-media.ru

Началось все в Японии. В древние времена почту в Стране восходящего солнца доставляли хикяку, гонцы, которые бегом передавали сумку с письмами друг другу каждые 5-10 км. Сумка была привязана к длинному шесту, напоминавшему современную эстафетную палочку. Называли весь этот процесс «экиден» (от двух иероглифов – «станция» и «передача»).

Фото: alicegordenker.wordpress.com / pinterest.ru

Первый экиден в формате беговой эстафеты был организован в 1917 году. Тогда при поддержке газеты «Ёмиури симбун» провели забег протяженностью 516 км, состоящий из 23 этапов. Старт давали в Киото, а через три дня встречали финишеров в Токио. Беговой календарь современной Японии начинается с Новогоднего экидена – престижной эстафетной гонки корпоративных команд уже на более привычную дистанцию – 42,2 км. Но для многих это лишь разминка перед главным событием года. Теперь самый длинный экиден проходит в течение двух дней – 2 и 3 января, а бегут команды в Токио из поселка Хаконе. Почтовую сумку имитирует лента, которую бегуны несут на плече и передают по ходу забега. Дистанция – 217,9 км. Сотни участников, тысячи зрителей. В Японии такие корпоративные эстафеты давно превратились в культ. В Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Китае, США, Южной Корее и странах Европы – это неотъемлемая часть любого массового старта. В России – пока еще малоизученное, но вызывающие интерес явление.

Фото: irunning.com.ua

Участие корпоративной команды не только в эстафетах, но в забегах в целом – это новый способ как укрепления командного духа, так и нетворкинга. Бег как самый доступный вид спорта, который не требует специального оборудования и территориальной привязки, объединяет людей разных профессий и социального статуса. На старт выходят представители малого, среднего и крупного бизнесов, чтобы побороться за звание победителя на равных условиях. Поэтому, с точки зрения мотивации и бизнес-связей, на такой вариант корпоратива в первую очередь должны обратить внимание руководители.

Около 27 тыс. бегунов приняли участие в 5 ежегодном корпоративном забеге Mercedes-Benz Miami в четверг, 25 апреля 2019 года, в Майами Бэйфронт Парк.

Видео: YouTube / Michael Sartori

Кроме того, результаты исследования, опубликованного в Journal of Applied Physiology, показали, что один из лучших способов нивелирования эффекта от каких-либо физических упражнений – это офисная работа. Вред сидячего образа жизни – не новость. Однако, как показало исследование, офис не просто значительно снижает возможную дневную активность, но и имеет потенциал вызывать своего рода «сопротивление» изменениям, которые являются следствием физической активности вне его стен.

Участие в эксперименте приняли 10 добровольцев. Все они, согласно условиям, дважды по 4 дня подряд сидели в течение 13 часов и проходили менее 4 тыс. шагов. В конце одного из четырехдневных блоков добровольцы выполнили интенсивную часовую тренировку на беговой дорожке. На следующий день участников эксперимента накормили сладкими и жирными блюдами. И если в норме такая тренировка способствует некоторым изменениям в метаболизме, то в ситуации с добровольцами уровень инсулина, сахара и триглицеридов в их крови увеличился так, как будто никакой тренировки не было. Это в свою очередь влияет на общее эмоциональное состояние сотрудников, мотивацию к труду и эффективной работе в команде. Поэтому во многих странах Европы активность в течение рабочего дня и массовый спорт – это неотъемлемая часть корпоративной культуры.

Владислав Степанов, представитель компании Эрикссон, Стокгольм: «В Швеции массовый спорт является важной составляющей общественной жизни, вне зависимости от социального слоя, региона или этнической группы. Поэтому работодатели стараются по умолчанию поддерживать спортивный образ жизни своих сотрудников, чтобы не выбиваться из социального контекста. Я думаю, именно в этом главное отличие шведской корпоративной культуры от российской – здесь нужно по умолчанию поддерживать минимально приемлемый уровень вовлечения сотрудников в массовый спорт, в то время как в России главная движущая сила – корпоративный бренд компании, которая поощряет ЗОЖ своих сотрудников, экономит на больничных и поэтому выглядит современной.

Собственно, так называемый work-life balance в Швеции во многом построен на создании позитивной мотивации в работе, когда сотруднику дается свобода расставлять приоритеты и распоряжаться своим рабочим временем, нежели ждать, пока придет начальник и будет говорить, что делать. Спорт – один из компонентов этой мотивации, потому что работодатель помогает сотруднику заниматься любимым хобби. Именно поэтому тимбилдинг посредством соревнований происходит органически, даже если сотрудник регулярно не занимается спортом.

Фото: lucid.me

Участие работодателя в спортивной жизни можно условно разделить на несколько видов:

– Старты, которые организует работодатель.

– Старты, где работодатель является главным спонсором.

– Старты, где участвуют только корпоративные команды.

– Остальные старты, участие в которых работодатель спонсирует.

Не углубляясь в подробности каждой из активностей, можно сказать, что все они выполняют две главные роли – мотивация (обычно компенсируется 90%+ стартового взноса) и тимбилдинг (для этого нужно более одного человека из компании, скажем, на марафоне). На стартах, где есть корпоративная команда, обычно ставиться корпоративный тент, где команда проводит время до и после соревнования. Тент выполняет и внешнюю миссию – оттуда могут раздавать брендированные вещи и побрякушки, образцы продукции (этим славятся продуктовые бренды и бренды спортивного питания).

Как правило, чем больше компания, тем больше бенефитов, в том числе на спорт. И дело не в щедрости, а в традициях. Например, в Эрикссоне сотрудникам компенсируют участие в Стокгольмском и Гельсингборгском марафонах с 1970-х годов. Я думаю в любом забеге, где участвуют более 500 участников, я смогу найти коллегу из своей компании. Многие также участвуют в других европейских и мировых стартах (Лондонский, Берлинский марафоны, различные IronMan и т.д.). Отдельно хочется сказать о корпоративных соревнованиях Tough Viking, которые делаются для тех, кому мало лактатного порога и молочной кислоты в мышцах.

Как и в других странах Европы, в Швеции государство практически не участвует в организации спортивных мероприятий (одно из исключений – шведские железные дороги, которые частично принадлежат государству и спонсируют Стокгольмский марафон). Даже трансляции массовых забегов (марафонов, триатлонов и т.д.) ведутся только на негосударственных каналах. Причина всему этому то, что все эти старты окупаются, и государственные субсидии просто не нужны.

Применяя вышесказанное к России, я думаю, что массовый спорт – самый логичный вид тимбилдинга для сотрудников, даже в условиях невысокого проникновения спорта. До масштабов Европы и особенно Скандинавии России может быть пока далеко, но почему бы не начать со своих сотрудников и не дать им дополнительную мотивацию в работе. Массовый спорт – очень социальная и сетевая активность, поэтому популяризовать его можно начиная с малого».

В июле 2017 независимым председателем Совета директоров IT-компании HP Inc. был избран президент и исполнительный директор Levi Strauss & Co – Чип Берг. Два известных бренда возглавил один человек. Берг – бывший офицер армии США. Его главное хобби – марафонский бег и триатлон. Шестидесятилетний руководитель бежит марафон за 3 часа 36 минут. Тем временем в головном офисе компании Levi Strauss & Co в Сан-Франциско трудится чуть больше тысячи сотрудников. А во всей империи наследников Лёба Штрауса ежедневно выходит на работу свыше 15 тыс. человек. В Hewlett Packard Inc. персонала еще больше. Сейчас при всей своей занятости Чип Берг продолжает тренироваться по 13-18 часов в неделю, мотивировать подчиненных и укреплять бизнес.

Чип Берг, президент и исполнительный директор Levi Strauss & Co



Фото: np-mag.livejournal.com

Юрий Строфилов, марафонец, владелец медиаресурса Saint-Petersburg.ru, рекламного агентства Spbnews, платформы онлайн-тренировок по бегу S10.run и главный организатор ночного трейла «Белая ночь»: «Инструмент привлечения сотрудников компании любой величины к участию в массовых стартах в составе корпоративной команды крайне прост. Руководителю нельзя пойти и сказать «идите бегайте». Можно сказать: «идите работайте», «заработайте мне денег», «идите думайте лучше». Но сказать «идите бегайте» нельзя. Можно сказать только «побежали вместе со мной». Если внутри компании нет евангелиста, который бегает, все это мертвому припарка. Но! Сейчас в каждой второй российской компании кто-то из руководителей регулярно занимается бегом. Причем это очень крупные компании.

Юрий Строфилов, марафонец, главный организатор ночного трейла «Белая ночь»

Фото: страница в Facebook

В компаниях набирает силу нематериальная мотивация. Потому что удерживать хорошие коллективы деньгами становится все сложнее и сложнее. Ты воспитываешь людей, ты собираешь их в команду, но всегда найдется тот, кто предложит больше. Поэтому один из немногих вариантов удержать талантливых людей у себя в команде – это внедрять нематериальные составляющие. Самая главная из них – это интересные задачи. Если в компании интересные задачи, люди не уйдут, даже если им предложат намного больше в материальном плане. Второй вариант мотивации – это тимбилдинги. Но тимбилдинги в целом – это сложная история. А вот участие в корпоративном пробеге – история очень простая. То есть не надо ничего придумывать. Ты просто покупаешь несколько слотов на марафоны и вместе с людьми участвуешь. Вот это совместное преодоление хорошо формирует команды. Вы вместе, и ты видишь, как другие преодолевают эту дистанцию.

Когда человек сидит в офисе и стучит пальцами по компьютерной клавиатуре, не очень видно, что он делает. А в беге видно прямо здесь и сейчас. Видно, насколько человек включается, насколько он старается, насколько он переживает за команду. С одной стороны, руководитель видит, кто чего стоит. Это не вопрос секунд, это вопрос самоотдачи. С другой стороны, и команде видно, кто за кого. Любая совместная тяжелая работа улучшает взаимопонимание в коллективе. У человека появляется понятная проблема, которую может решить вся команда. В отличие от большого и сложного корпоративного бизнеса, в беге все просто, все видно. Совместные тренировки очень улучшают взаимопонимание.

Бег сам по себе увеличивает креативность людей. Пока человек бежит, организм вырабатывает массу гормонов, которые заставляют мозг работать быстро и креативно. Почему многие марафонцы пишут книги, стихи, картины и музыку? Потому что мозг хорошо снабжается кровью, в которой находится значительное количество различных гормонов. После тренировки человек становится более откровенным, и это помогает лучше понимать друг друга, он становится более внимательным, у него лучше развивается эмоциональный интеллект, лучше развивается эмпатия. Это чистая химия. И последнее – это то, что на тренировке у человека есть полтора часа времени, когда его никто не беспокоит и можно просто подумать. Другого такого времени в день у людей обычно не бывает. Во время бега мозг отдыхает. И вот это все вместе существенно улучшает отношения в коллективе».

Все, что вам нужно знать о беге на длинные дистанции, –

Наличие в программе какого-либо забега категории «Корпоративные команды» или «Командная эстафета» совсем необязательно. Практика показывает, что коллеги объединяются и для участия в изначально индивидуальных соревнованиях. Ведь главное – атмосфера, общая цель и командный дух.

В Петербурге этим летом пройдет несколько масштабных забегов. 30 июня, например, состоится юбилейный ХХХ Международный марафон «Белые ночи». Однако старт забегу дают в 8 часов утра, несмотря на говорящие название.

Фото: loesk.ru

Для команд, которые хотят прочувствовать атмосферу настоящей петербургской белой ночи и размяться перед главным забегом Северной столицы, существует действительно ночной и романтичный забег. В самую короткую ночь лета, с 22 на 23 июня, состоится уже четвертый ночной забег вдоль кромки Финского залива «Белая ночь», старт которому будет дан ровно в полночь. В прошлом году участие в трейле приняла команда пивоваренной компании «Балтика» из 30 человек, показав достойный результат.

Фото: Ирина Иванова

Ирина Марковская, президент клуба любителей скандинавской ходьбы «Пойдем Ходить!!» и один из организаторов ночного трейла «Белая ночь»: «Любой забег или трейл – это мощнейший инструмент укрепления корпоративного духа и пропаганды здорового образа жизни. В особенности ночной трейл «Белая ночь» на берегу Финского залива. Во-первых, выезд на мероприятие – это событие для любого коллектива. Для корпоративной команды это отличная возможность приехать в своих футболках, майках и показать себя именно как команду. Ограничений по количеству участников в команде у нас нет. Во-вторых, это прикосновение к активному образу жизни. Если команда не готова бежать, то можно пройти эту дистанцию и получить огромное удовольствие.

К тому же очень необычное время проведения. Ночью происходит задействование тех ресурсов организма, о которых люди и не догадывались. Плюс преодоление себя. Преодоление себя, да и еще в составе команды, с коллегами, с которыми обычно вы выполняете совсем другие задачи, – это тоже укрепление корпоративного духа. Люди начинают больше ценить себя и людей в своей команде, и что самое главное – лучше понимать друг друга. Для рабочего коллектива это очень важно. Кроме этого, есть что вспомнить на следующий день после старта. И это не, как у многих принято, корпоративная пьянка, а воспоминания о дистанции, эмоциях на финише. Участие в нашем трейле в составе корпоративной команды – это гораздо круче, чем корпоративная тусовка в ресторане».

Фото: Ирина Иванова

Трейл «Белая ночь» отличается от шоссейного забега тем, что это дисциплина, которая бережет колени, дает возможность насладиться пейзажами, и при этом не требует длительного выезда далеко за пределы города. В рамках трейла команда может принять участие не только в беге на 10 и 20 км, но и в дисциплине, которую сложно найти где-либо еще – скандинавской ходьбе также на 10 и 20 км. А шоу-программа и мастер-классы позволят коллегам отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке.

Юрий Строфилов: «Мне кажется, что трейл «Белая ночь» ничем не отличается от любого другого забега в этом смысле. Но он хорош тем, что в нем нет слишком большой спортивной составляющей, а атмосфера вокруг, наверное, самая романтичная среди всех забегов. Берег Финского залива, кромка воды, ночь – красота невероятная. И вся эта атмосфера тоже создает отношения между людьми в том числе. К тому же есть дополнительные активности, благодаря которым и до, и после забега люди могут провести время вместе».

Японцы запустили сильнейший инструмент для укрепления командного духа. Он меняется, рождает новые форматы и направления. В России количество участников корпоративных забегов тоже растет. И эту тенденцию необходимо поддерживать. Ведь все большее количество людей отмечает, что такая разновидность корпоратива намного эффективнее привычного многим.

Регистрация на ночной трейл «Белая ночь» идет на http://whitenight.run/