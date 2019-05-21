Егор Блажеев: Кто после такого результата может сказать, что бегать на тренировках медленно – это бессмысленно?

…Я бегу уже 25-й километр, и тут на меня накатывает какая-то психологическая тяжесть: тяжело ногам, бежим непонятно где-то на окраине Праги, где нет ее красоты и нет людей вокруг. Думаю: «Зачем я бегу, куда я бегу, и ведь впереди еще много километров». Пробегаю разворот и через какое-то время вижу – навстречу бежит Аркадий. Смотрю, у него на лице примерно такие же эмоции, как у меня. Я кричу ему какие-то слова поддержки, и странным образом это взбодрило и меня…

Я давно мечтал пробежать марафон в каком-нибудь городе Европы, а у жены Ани была мечта посетить Прагу. И тут у нас получилось совместить две наши мечты. Прага, я просто влюбился в этот город, описание этого заслуживает отдельного рассказа, и я просто счастлив, что пробежал свой первый зарубежный марафон именно в этом прекрасном городе.

Так оказалось, что принять участие в этом марафоне решил еще и Аркадий Лызлов. Он так же, как и я, тренируется у Дежурного тренера на S10.run. Очень классно оказаться в далекой стране с единомышленниками.

Готовился к этому марафону я планомерно с самого Московского марафона: всю осень, всю зиму и весну. Изначально мы с тренером постепенно набирали объем бега, и уже ближе к весне начали включать и работу над скоростью в разных вариантах. На протяжении всей подготовки было много медленного бега на низком пульсе. Честно сказать, в конце зимы я волновался, что не вижу особого прогресса. Но что интересно, как только сошел снег, я почувствовал, что полетел. Частенько мне приходилось себя придерживать.

Фото: личный архив Егора Блажеева

Утро дня «Х». Я волнуюсь. Едем на старт марафона. Переодеваюсь. Холодно. Встречаемся с Аркадием, и вместе идем на старт, мы с ним стартуем из одного кластера. Оба немного волнуемся, переживаем, в чем бежать, – холодно, но во время бега может стать жарко. Он надел ветровку, а я лонгслив под футболку.

Волнение достигает своего пика. Дают старт. Я сразу убегаю немного вперед (нам тренер дал разную раскладку на дистанцию). Стараюсь придерживаться плана тренера: бегу неспешно первые 10 километров, ощущение, будто вышел на легкую прогулку, бегу – кайфую. Где-то на девятом километре мне стало жарко и пришлось выкинуть свой лонгслив.

Все, что вам нужно знать о беге на длинные дистанции, –

Трасса в Праге устроена интересным образом: на первых километрах ты пробегаешь по самым красивым местам Праги, а на 13-м километре ты пробегаешь сквозь стартовый городок на Староместской площади, народ подбадривает.

Скажу пару слов о поддержке. Казалось бы, бег – это удел одиночек, но когда на дистанции тебе тяжело, и ты вдруг видишь лицо любимого человека, видишь, как он за тебя болеет, то это дает огромное количество сил. У нас с Аней не получилось изначально договориться, где она будет меня встречать на дистанции, и я совершенно не ожидал ее увидеть. И как раз после Староместской площади слышу родной голос, это придает дополнительных сил.

Как раз в это время я ускоряюсь с 5:00 мин/км до 4:50. Краем сознания замечаю странность: мне сложно набрать нужный темп, и только через пару километров удалось выйти на темп 4:50, а потом он стал ровно 4:47 и так очень ровно держался вплоть до 35 километра. Для меня даже было удивительно – как так получилось ровно бежать без особого напряжения.

Фото: личный архив Егора Блажеева

Вбежался в этот нужный темп, трасса стала уже не такая интересная, какие-то окраины Праги. И это меня немного подкосило, стало грустно и тяжело психологически, хотя физически я чувствовал себя отлично.

Одно грело меня: тренер дал установку на ускорение после 35 километра. У меня был аж внутренний азарт – насколько я смогу это сделать. И вот 35 километр, включаю вторую скорость, бегу почти в полную силу, смотрю на часы, а темп не меняется... Что это? Неужели я уже вычерпал весь ресурс? И тут до меня доходит, что у меня на часах включен не тот режим, и часы показывали не средний темп за км, а средний темп за всю дистанцию. И я понял, что все эти километры я бежал быстрее заданного графика тренером, и хорошо, что я себя чувствовал хорошо, и остался запас сил на последний рывок.

И вот тут встала новая психологическая заморочка. Я уже бегу на офигенный результат с личным рекордом, и стоит ли эти последние 5 километров упираться и выкладываться на полную. Пока такие мысли в голове роились, я не снижал темп, и вдруг меня обгоняет здоровенный мужик, за ним пристроилась девушка, и я постарался уцепиться за ними. Мне прямо хочется сказать ему большое спасибо, он меня протащил за собой около 4 километров, и я отцепился от него только за километр до финиша.

Финиш все ближе, я смотрю на часы – они показывают время 3:19. Я просто офигиваю от этой цифры, осталось бежать 500 метров, уже не упираюсь, и так все очень круто. Поворачиваем с Двораковой набережной на Парижскую улицу, вижу Аню. У меня просто вырастают крылья. Вдоль всей Парижской улицы вплоть до финиша на Староместской площади стоит огромное количество людей, все кричат. И я набираю ускорение, обхожу кучу бегунов на финишной прямой, и вот он – финиш! Эмоции плещутся через край, результат супер, я пробежал на 8 минут быстрее, чем было запланировано вместе с тренером.

Да… Сейчас вспоминая все, хочется сказать спасибо проекту S10.run, отдельное спасибо Юрию Строфилову за создание этого проекта, спасибо тренеру за грамотную подводку к этому марафону (есть подозрение, что это и есть Юра во взаимодействии с искусственным интеллектом), спасибо Аркадию Лызлову за хорошую компанию и спасибо Ане за огромную поддержку во время всей подготовки к марафону и во время самого марафона.

И кто после такого результата может сказать, что бегать на тренировках медленно – это бессмысленно?