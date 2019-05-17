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Игорь Воинов: Я не ощущаю себя профессиональным спортсменом, но благодаря тренировкам постепенно расту

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© Фото: личный архив Игоря Воинова

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Продолжаем рассказывать об успехах студентов Дежурного тренера S10.run. На эстафете 2х21 в Праге 12 мая Игорь Воинов улучшил свой личный рекорд больше, чем на шесть минут. О том, что не нужно бояться долгих и медленных километров – в рассказе Игоря.

В 2016 году мы переехали жить в Прагу, и меня впечатлило большое количество зеленых парков и бегунов в них. В один из июльских дней я надел кроссовки и побежал. Бежал быстро, с одышкой, неправильно, но бежал – в общем, сделал все ошибки начинающего бегуна. Потом повторил, снова и снова.

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Осень 2016 принял участие в первом соревновании, Prague Birell Run 10 km, и я понял, что мне это по душе – бег, болельщики, музыка, ощущение праздника и драйва. После были разные полумарафоны, а осенью 2017 года – первый марафон Ницца-Канны, к которому я готовился самостоятельно по программе часов Garmin. Кое-как пробежал из 4:30, очень устал, но появилась новая цель – выбежать из 4 часов.

Я люблю читать, прочитал на тему бега порядка 20 книг, а также много интернет-ресурсов, и как-то раз наткнулся на интересные статьи основателя S10 Юрия Строфилова на его сайте stro.run. Оттуда и узнал про систему удаленного тренировок S10.run.

К Пражскому марафону 2018 я готовился уже с тренером S10 Игорем Анпилоговым. Объемы выросли, регулярность тренировок и необходимость отчитываться сильно дисциплинируют. По работе очень много командировок, поэтому упаковка формы и кроссовок в багаж вошли в привычку – бегаю в любом городе, куда бы ни занесло – от Чернобыля до Финикса. Как результат – сделал Пражский марафон из 4 часов, за что большое спасибо тренеру!

Осенью прошлого года уперся в свой «потолок», результаты перестали расти, хотел выбежать Мюнхенский полумарафон из 1:50, но не смог. Личным рекордом на полумарафоне так и оставалось время 1:56. 
Снова обратился, на этот раз к Дежурному тренеру, и тут началось… Долгие и медленные километры пять раз в неделю, пульс 120-130, который так терпеть не могут новички, не говоря уже про привыкших носиться на высоком пульсе бегунах.

Медленно, step by step, форма улучшалась, воскресные длинные тренировки по 30+ километров тоже уже перестали пугать. Бег с такими объемами становится уже частью жизни, находится время слушать интересные книги или просто созерцать и размышлять, некая форма медитации для меня.

Помимо классического медленного бега, Дежурный тренер раз в неделю устраивает испытания на прочность, типа интервалов. Всегда удивляюсь, как он точно выбирает объем и скорость, когда приходит задание. Думаешь, да ну, не справлюсь. Ан нет, сил хватает ровно до конца тренировки.

Кроме дисциплины тренировок, очень помогает возможность спросить и посоветоваться с Дежурным тренером, а иногда и поспорить.

Благодаря полугодовой подготовке удалось достичь поставленной цели и финишировать половинку в Праге за 1:49. Для кого-то эта цифра может показаться смешной, но для меня она – важная. Я не ощущаю себя профессиональным спортсменом, атлетических задатков у меня нет, но благодаря тренировкам я постепенно расту. Следующая цель – Берлинский марафон, где надо будет сделать новый личный рекорд. Время есть, уверенность в тренере – тоже. Спасибо, S10.run!

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