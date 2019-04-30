Александр Петрусь: Если хватает сил встать рано в -10 градусов на пробежку, то и другие вещи в жизни можно делать с легкостью

Бегаю систематично с марта 2018. До этого не бегал, спортом не занимался и вообще в свое время был освобожден от физкультуры в школе. Да, скоро 40.

Начинал с мобильного приложения, но не сильно придерживался плана, бегал быстро. Оглядываясь назад, очень многое бы поменял, но кто же знал, хотелось здесь и сейчас, и чтобы быстро. Прислушавшись к советам в глобальной сети, записался сразу не на полумарафон, а на дистанцию полегче – 10 км в апреле 2018-го, мое первое официальное соревнование. Результат был терпимый, как для первого раза и самоподготовки около месяца – 55:16, выбежал из часа и то хорошо. Весь 2018 год бегал, как хотел и не систематично, в среднем по 30 км в неделю. После полумарафона летом, 10 км на Runway Run (работаю в авиакомпании – всегда можно побегать по взлетной полосе) и полумарафона в сентябре (1:42:05) решился чуть повысить планку и воспользовался уникальной возможностью пробежать 30 км в октябре. Результат был довольно хороший – 2:32:32.

Уже шесть лет работаю в офисе в основном и бегать начал преимущественно, чтобы тело встряхнуть, чуть вес скинуть и голову почистить. Научился понимать, что если хватает сил встать рано в -10 градусов на пробежку, то и другие вещи в жизни можно делать с легкостью. Главное понимать, зачем тебе это и как это сделать. Бегаю в основном утром, старт в 5-6 утра, в силу семейного графика, при этом получаю ряд преимуществ: хороший заряд на день, пустые от прохожих и транспорта улицы, птички звонкие и виды горизонта на рассвете, и главное – есть, что постить в сеть. Бегаю без музыки и считаю это своей фишкой. И 5 км, и 10 км, и даже 24 км на тренировках бегу без музыки – во-первых, так безопаснее – город все-таки, во-вторых, сам город играет мелодию, но при этом достаточно тихо, чтобы услышать свои собственные мысли, и да, я не боюсь оставаться наедине с собой.

Придерживаюсь триады: семья, работа, бег. Другими видами спорта не занимаюсь пока. Совмещать порой нелегко. Если работа может ограничиться офисом и какими-то хоть и не плановыми, но уже ставшими рутинными всплесками активности вне офиса, включая выходные, то семья и бег иногда накладываются, и это еще одно «за», чтобы бегать рано утром и не тратить время вечером, когда все дома.

В силу должностных обязанностей иногда получается путешествовать, теперь стараюсь бегать, где бы я ни оказался, но главное – придерживаться плана или просто надеть кроссовки и пробежать в новом городе. Всегда хорошо пробежаться к Ватикану в Риме, по набережной в Женеве или в Северной Македонии.

Информацию о дежурном тренере нашел через один из беговых блогов в начале года, увидел ссылку и понравилась сама идея неперсонального тренера, само описание концепта. Я не ожидал свернутых гор, тем более это и не обещали, но рассчитывал, что мой бег станет более системным и я отчасти разгружу голову заботами о том, как и сколько завтра бежать. Плюс с нового года обзавелся беговыми часами, а это одно из условий использования сервиса.

Полумарафон в апреле, благодаря дежурному тренеру, стал первым осознанным забегом. Я точно знал, что делать, как готовиться утром, что есть и когда пить, с каким темпом бежать. План был очень хороший, цель была у меня лично пробежать за 1:30:00. Тренер прописал первые 5 км по 4:30, с 5-го по 15-й по 4:20 и дальше заканчивать по 4:15, но где-то на второй половине колено, которое я напряг месяц назад больше, чем надо (да, грешен), сказало мне чуть замедлиться, и я стал бежать не по плану, а по самочувствию – не хотел сходить вообще, в результате получилось 1:36:37, чему я тоже рад, улучшил личник на половинке и попутно улучшил время на 5 и 10 км. Прогресс налицо... или на ноги. Если не брать во внимание колено, то весь забег прошел гладко и в рамках общего плана, если так можно сказать. Гель я проглотил на 10-м км, пил там же. И на 15-м еще. Погода была идеальной, +7-10 где-то, можно было так не кутаться.

Фото: Spice of Europe

Организация забега на хорошем уровне, эта же команда – BSI (Budapest Sport Office) проводит много забегов в сезоне, это мой четвертый забег с ними второй год подряд, и я очень доволен. Сертифицированная дистанция, много волонтеров, хорошая поддержка, результат сразу на финише, приложения и вся сопутствующая информация в сети.

Основное преимущество подготовки под руководством дежурного тренера – простота, в плане коммуникации и целей тренировок. Задачи четкие и выполнимые, а если сначала кажется, что ты не можешь бежать 1 км с темпом 3:50, то после тренировки оказывается, что ты просто улучшил личник на этой дистанции. Все просто.

В целом, работаем и продолжаем, дальше по плану два полумарафона, очередная пробежка по взлетной полосе и главная цель в конце сентября – марафон.