Бери по максимуму: история тренера и студента

В школьные годы Людмила Иванова была чемпионкой Москвы в беге на 400 метров. С тех пор прошло более 30 лет. А в этом году она решилась выйти на первый в своей жизни марафон – «Дорогу жизни». С момента старта и до самого финиша рядом с ней был ее тренер и, как говорит сама Людмила, ее герой – Вячеслав Фисунов. Мы пообщались с прекрасным тандемом тренера и студента о беге, взаимной поддержке, «тренерстве, которое для души», слезах на финише и самых важных в жизни решениях.

Людмила: В школьные годы я занималась легкой атлетикой в «Трудовых резервах» в Москве, бегала в основном 400 и 800 метров. Была чемпионкой Москвы в беге на 400 метров. С тех пор прошло более 30 лет.

Спустя более 20 лет я снова стала бегать. Начала сама с нуля, сначала шаг, чередующийся с бегом, потом бег. Около семи месяцев я занималась самостоятельно, готовилась пробежать 10 км по универсальному плану, найденному в сети. Тренировки были нерегулярные, пульсометра не было, кроссовки были неподходящими. Набегала травму. В декабре 2017 пробежала 10 км и задумалась, а что дальше?

Были планы в сети на полумарафон и марафон, но я знала, что мне нужен тренер. Так я стала сотрудничать с S10.run. Это было самое лучшее решение в моей жизни. Я понимала, что с тренером будет правильный план, с которым я смогу улучшать свои результаты.

Мне не нужен тренер, если я бегаю в удовольствие и не ставлю целей; мне нравится сам процесс бега, в беге я всегда медитирую; я не бегаю в непогоду, зимой, мои тренировки не постоянны, так как бегаю я только в удовольствие, я не бегаю на время, я не строю планов и т.д...

Но я хочу большего. На что я способна в свои 48 лет? Я хочу бегать марафоны по 4:30. Слава, слышишь? Я рада, что у меня в крови дух соревнований. Я безумно счастлива, когда пересекаю финишную черту.

Наши тренировки с Вячеславом начались 7 января 2018 года. С этого дня я стала вести дневник тренировок, куда записываю все: статистику, план, эмоции, переживания, боли и радости.

На каждом старте 2018 года я делала первые шаги и показывала первые результаты. Я выходила соревноваться. Я пробежала всю серию пробегов #gatchinarun, был кросс в Петергофе и 10 км на марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Были 10 км на Московском марафоне и то воспоминание, как в далеких 80-х я бежала эстафету по Садовому кольцу. Закончила год марафоном «Дорога жизни», пробежав первый раз 42 км. Есть результаты, от которых будем отталкиваться в 2019 году. Я не сторонник массовости участия в стартах, хотя соревнования закаляют. Пусть будет меньше, но каждый раз с прогрессом в лучшую сторону.

Людмила на дистанции 10 км «Московского марафона». Фото: личный архив Людмилы и Вячеслава

Вячеслав: Я солидными достижениями похвастаться не могу. В юношестве стал КМС в спринтерском беге, потом бегал все медленнее, но дольше. Из современной истории – в 2017-м участвовал в кубке России по суточному бегу, стал победителем в возрасте 40-50. В прошлом году из-за травмы не получалось много бегать, крутил педали, работал с тренером по плаванию, в итоге сделал «железку» за 11 часов.

Тренерство – не основная моя работа. Это деятельность для души. Я сторонник принципа 80/20. Периодизация, макроциклы, микроциклы, работа на ПАНО, МПК. Можно сказать, классический подход. Но во главе угла всегда цель и человек, который к ней идет. Основную свою задачу вижу в адаптации методики к конкретному спортсмену, его темпераменту, форме, беговому стажу и прочим особенностям. Некоторые рвутся в бой на кураже, при слабой подготовке. Некоторые недорабатывают, на задание смотрят с ужасом, а как сделают, удивляются, что тренировка «зашла». Поэтому тренер – это, прежде всего, постоянное подруливание и поддержка.

Вячеслав после финиша на Ironman. Фото: личный архив Людмилы и Вячеслава

Помогает ли бег в повседневной жизни и работе, влияет ли он на достижение каких-либо целей?

Людмила: Тренировки меняют мое сознание, и этот процесс постоянен. Появились конкретные, а не абстрактные цели. Появилось «я хочу», а не «они хотят». В моей жизни ничего особенного не поменялось, стала лучше только я сама. Я работаю в спортивном интернет-магазине контент-менеджером. И я рада оказаться в кругу спортсменов и работать там, где меня понимают. Работа приносит удовольствие, поэтому она помогает.

Кстати, однажды я решила временно отказаться смотреть на пульсометр и бегать по своему самочувствию. Целью было научиться слушать организм и научиться бегать по заданному темпу. Ведь часы – это всего лишь калькулятор, который не показывает, на что ты способен.

Вячеслав: А давайте порассуждаем. Когда человеку живется легко и хорошо? Когда он обеспечил все свои потребности. Какие это потребности? По пирамиде Маслоу снизу-вверх: физиологические, безопасность/существование, социальные, престиж, самоактуализация. У большинства из нас повседневная жизнь и работа закрывает нижние две-три. Тут все понятно, мы зарабатываем деньги, за деньги покупаем еду, жилье и т.д. В лучшем случае, у нас все в порядке в социальном плане, мы пользуемся репутацией и уважением коллег, реализовались в социальном плане.

Бег же закрывает верхние две. Человек сразу попадает в клубы «Как вообще это возможно?», «Ты инопланетянин!», в крайнем случае клуб «Офигеть! Это ж 42 км!». Последняя ступенька – самоактуализация достигается через увеличение дистанции или времени. Все мы знаем свои личные рекорды. Плюсуйте сюда гормоны счастья – дофамин и эндорфин, красивую фигуру в нагрузку. В сухом остатке – человек бегающий более полноценен и уверен в себе. Кстати, это касается любого спорта, если им заниматься постоянно и целенаправленно.

Людмила на дистанции забега «Здравствуй, Новый год!», 2018 год. Фото: личный архив Людмилы и Вячеслава

Как любителю совмещать работу, семью, спорт и другие увлечения?

Вячеслав: У меня есть некоторые рекомендации на этот счет. Многие относятся ко времени, как к кирпичам, из которых складывается день. Вот я с 8:00 до 19:00 на работе, с 19:00 до 21:00 веду ребенка на плавание. И так далее. Мы вообще привыкли мыслить укрупненно, шаблонами.

«Утром мне тяжело просыпаться рано, я никакой, тренироваться не могу». Но время ведь, как песок, сыплется постоянно. Разбейте и вы свои кирпичи на мелкие составляющие. Чадо плавает – а у вас целый час. А если начать бегать на работу, в обеденный перерыв или с работы?

Еще один способ – считать время в километрах. Посидел на диване 10 км. Поужинал на 7 км, в соцсетях завис на пятерочку. Посчитайте, сколько времени вы могли бы превратить в километры. Соцсети сейчас тоннами глотают наше время. Отведите на «Вконтакт» и «Фейсбук» полчаса в день. Лично я в ВК заглядываю раз в неделю. «Инстаграма» вообще нет. «Телеграм» – пару каналов, не считая бота S10.run. ФБ – по необходимости, больше в мессенджере.

А с чего вы начинаете тренировочный процесс?

Вячеслав: Первым делом мы с каждым ставим цели, краткосрочные, долгосрочные. Потом изучается бэкграунд, форма. Дальше совместно расписывается беговая неделя. Какие работы и когда делаем. Сразу оговариваются возможности по увеличению времени, добавлению дней тренировок. Это все идет в расчет при составлении программы. По каждому спортсмену ведется календарь, план-факт. Первые 2-4 недели занятий – адаптация плана. Изучаю реакцию на нагрузку, восстанавливаемость. Корректирую темп. Далее подстройки и регулировки в случае выбытий по болезни или командировкам, пропускам.

Людмила на дистанции Гатчинского полумарафона, 2018 год. Фото: личный архив Людмилы и Вячеслава

Людмила, насколько для вас важна мотивация со стороны тренера? Должен ли он вообще мотивировать своих учеников?

Учитывая физиологические особенности, женщины нуждаются в большей опеке со стороны тренера, требуют от него больше внимания, так как отличаются повышенной чувствительностью, возбудимостью. Мы часто под влиянием неудач склонны к срывам. И тут очень важна роль тренера. Он должен обращать внимание на эмоциональное состояние спортсмена, уметь вовремя успокоить, подсказать. Перед соревнованиями тренер должен знать психологическое состояние своего ученика.

Я сделаю невозможное, если буду правильно настроена.

Вячеслав, а вас подопечные мотивируют?

Разумеется. Влияние всегда обоюдное. Я чувствую ответственность, от этого замотивирован на поиск чего-то нового: идей, подходов, методик. Со своей стороны их поддерживаю, ободряю, противодействую страхам и сомнениям. У нас общие достижения, общие ошибки.

Фото: личный архив Людмилы и Вячеслава

Считаете ли вы, что тренер должен показывать собственным примером, чего можно достичь?

Людмила: Можно быть умным, много читать, философски рассуждать, логически мыслить, строить кривые нагрузок и чертить полезные графики, но если ты сам не прошел, не испытал, не страдал и не потел, не бежал, не плыл, не крутил из последних сил на финише, что ты можешь рассказать своему ученику? Кривая может так и остаться кривой... Я видела, как Вячеслав пересек финишную черту на Ironman в 2018 году в Таллинне. Я тоже хочу это сделать. Чуть позже и, может быть, с ним вместе.

Вячеслав: А я считаю, что это не обязательно. Главное для тренера – чтобы подопечный ему доверял. Достижения или активная соревновательная жизнь – легкий способ получить это доверие. Но, чтобы удержать его, нужно оправдывать ожидания, обеспечить рост. Вот в моем детстве были тренера в возрасте, с лишним весом, и тем не менее большие авторитеты. А об их личных достижениях я и понятия не имел.

Людмила на дистанции забега «Длинные аллеи», Гатчина, 2018 год. Фото: личный архив Людмилы и Вячеслава

Что было самым сложным при подготовке к марафону «Дорога жизни» и непосредственно во время прохождения дистанции?

Людмила: Перед марафоном были 30 км на серии пробегов #gatchinarun, которые я не планировала бежать (хотела пробежать десятку и все), но тренер сказал: «Бери по максимуму». Я взяла и пробежала. Не трусила, просто вышла и сделала. Я тогда очень устала и сказала, что марафон – это очень трудно, и я пока не готова. И тогда он сказал слова, простые, но такие мотивирующие: «Ты готова. Ты не перешла на шаг, ты не сошла. Люсь, Ты готова». Вот они самые простые, но самые дорогие для меня слова.

Так мы подошли к марафону «Дорога жизни», в котором я принимала участие в 2018 году, где пробежала 5 км. Кстати, это было мое первое соревнование под руководством тренера. Вячеслав тогда написал мне план прохождения дистанции, и я вышла на старт уже с другим внутренним состоянием.

Вячеслав сказал, что этот марафон мы побежим вместе. Я не волновалась и не боялась. Хотя я не бегала более 30 км. Этот марафон для меня имеет другие ценности. Я хотела отдать дань всем ленинградцам за их героизм, мужество и стойкость. Мы бежали рядом, и я думала, как по этой дороге шли машины, как люди рисковали жизнями ради жизни других. Думала о том, какой он, мой тренер, что бежит рядом со мной. Он помогал мне, заботливо открывал гели, давал рекомендации по питанию, обращал внимание на красоту вокруг. В тот день стояла замечательная погода. Все было просто великолепно. Да, мы, женщины, очень эмоциональны. И после финиша я плакала... Обнимая своего героя и весь город. Никогда еще я не получала такого эмоционального заряда. Спасибо!

Вячеслав: Для меня это уже четвертая «Дорога». И третий раз подряд я пробежал ее туда-обратно. Всегда воспринимал этот старт как тренировочный и никаких глобальных целей не ставил.

Для Людмилы – это первый марафон, и я очень доволен результатом! Поскольку я ее пейсил, мой результат не принимается в расчет. Темп получился очень красивый: начали по 6.20, большую часть дистанции прошли по 6.10, а последние 5 км – 6.00. Идеальная выкладка.

В чем преимущества и недостатки системы S10.run, на ваш взгляд?

Людмила: Благодарна Юрию за проделанную работу. Тут все понятно. Хочешь достичь – достигай, мы поможем. Нравится подача, без воды, слог. Хотела бы научиться так писать. Обязательно куплю книгу. Читаю блог и «Телеграм», нравится материал, ни у кого такого не встречала. Про пиво тоже интересно. И задумалась о глютене, если хочу бежать быстрее. Пока очень люблю хлеб.

В системе не разобралась с графиками – трудно гуманитарию. Не сохраняет тренировки, на каком-то этапе их просто не видно. Стараюсь успевать занести в дневник. Это стимулирует к аналитике.

Самое главное в моей жизни – это система. Она есть. Она зависит только от меня. Все остальное – это ресурсы, которые мне помогают в моих целях. Буду доказывать результатами. Верю в себя и в людей, которые рядом со мной.

Вячеслав: Я в плюсы запишу интеграцию с «Телеграмом». В минусы – общую медлительность сайта. Все-таки загрузка двух строк задания не должна длиться 5 секунд. Но я вижу, что организаторы развивают проект. Это хорошо!