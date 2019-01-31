Максим Злобин: Рад, что не сошел!

В воскресенье я пробежал 42 км 200 метров. На следующий день еле доковылял до туалета. В голове путались мысли, буквы с трудом выстраивались в слова. Марафон «Дорога жизни». Время на финише – 4:17:27. Будет длинно.

Я хотел выбежать марафон из четырех часов. Сейчас уже не очень понимаю, зачем мне это было нужно, но тогда (за день до марафона, например) мне это казалось очень важным. Выбежать из четырех.

У меня было четыре месяца на подготовку. И в самом начале я понял, что самому писать себе тренировочные планы не вариант. Нужен тренер. Остановился на онлайн-сервисе S10.run. Там есть дежурный тренер – AI с человеческим лицом. С ним и занимался. За это время я провел 80 тренировок, 106 часов бега.

За месяц до марафона потянул связки. Думал, все. Расстроился. А нет. Быстро встал на ноги и побежал дальше. За неделю до забега застудил горло. Думал, что теперь точно все. Но нет, тоже быстро отпустило.

Было непросто. Приходить после работы надевать кроссовки и бежать, несмотря на усталость, голод и непогоду. Что-то в этом было. На тренировках я бегал максимум 25 км. Дальше для меня начиналась terra inkognita.

Все, что вам нужно знать о беге на длинные дистанции, –

27 января. 06:30 утра. Проснулся и увидел план забега, составленный тренером: «Начинаем по 05:45. Не быстрее. Ни при каких условиях не быстрее. Нужно взять с собой семь гелей. Каждые полчаса. Пить на каждом пункте питания. Горячий сладкий чай – хорошо. Добавлять после 30 километра. Не раньше. Залог успеха – дисциплина темпа и питания. Побежите по 05:30 – результат будет хуже».

Температура за бортом -16. Ощущается, как -20 и ниже. От посадки в автобусы до линии старта я изрядно замерз. Удалось немного согреться с помощью легкой пробежки. Стоим у Разорванного кольца. Раздается выстрел. Побежали…

Первые 5 км ничем не примечательны. Хотя нет – от холода вышли из строя GoPro и Iphone.

10 км. Уверенно бегу по 05:45. Рядом бежит мой приятель Денис. Обмениваемся репликами. Легко и весело бежится. Всасываю второй гель.

15 км. Бежится уже не так весело, как раньше. Темп прежний. Серое солнце постоянно весит перед глазами на краю горизонта. Мимо пробегает Анна Харитонова с огненными волосами. 64-летняя бабуля в самом рассвете сил. Я ее запомнил, потому что за всю дистанцию видел ни один раз.

20 км. К нам присоединился 39-летний Евгений из Петрозаводска. Тоже первый марафон. Решили бежать вместе. Темп одинаковый.

25 км. Тяжело держать темп. Заболела внешняя сторона коленного сустава. Мерзнут руки. Мерзнут ноги. Денис бежит рядом. Уже не разговариваем. Все чаще поглядываю на часы. Бежать еще в лучшем случае полтора часа. Обгоняю Анну Харитонову.

30 км. Евгения с нами больше нет. Он где-то сзади. Где конкретно, трудно сказать. Для этого надо повернуть голову и посмотреть, что там сзади. Но на это нет сил. Начал падать темп. Усилилась боль в ноге. Подвижность стала хуже. Ем седьмой гель. Ледяной гель – это отвратительно. Гель с кофеином. Почему их не делают с кокаином? Ох уж это солнце.

Фото: личный архив Максима Злобина

Где-то между 32 и 34 км. Денис убежал куда-то далеко вперед. Пробегаю мимо знакомого Максима. Он больше не может бежать. Идет. Хочется пойти рядом. Позже узнал, что он сошел с дистанции через пару км. Подъем в горку. Усиливается боль в ноге. Сильно упал темп. Пытаюсь поднять. Не получается.

35 км. Обгоняю Дениса. Тот идет. Солнце опустилось, спряталось за горизонтом. Я бегу/ковыляю. Веду переговоры с самим собой: «У тебя болит нога. Немного колет в боку. Ты деревянный, как Буратино. Холодный, как лимонад. Бросай это». Рядом, вскрикнув, в сугроб упал человек. Похоже, свело мышцу бедра или икры.

37 км. Осталось 5 км. Пять километров! Больше, чем полчаса. Целая вечность. Меня обгоняет какой-то парень. Мы бросаем друг на друга потерянный взгляд. Обогнал. Темп падает еще ниже.

38 км. Вижу себя как бы со стороны. Возвращать сознание обратно в череп совершенно не хочется. Хочется идти. А лучше сесть. Лечь в снег. Думаю об игре «Demon Souls». Старая игра для PS3. Настоящий «хардкор». Отличалась безумной сложностью. Была там одна деталь. Пользователи могли по мере прохождения игры оставлять метки, которые видят другие игроки. Текст был следующий: «Тут начинается настоящий «Demon Souls». После этой метки обычно тебя ждал океан боли, смерти и разочарования. Чтобы пройти игру, нужно было умереть больше 200 раз, в лучшем случае. Марафон начался где-то на этом километре. До этого было просто невыносимо.

39 км. Парень, который меня обогнал на 37 км, идет вдоль трассы. Я подбегаю к нему на прямых ногах, хлопаю его по спине и говорю ему совершенно севшим голосом: «Давай, еще немного. Беги. Не иди». Было у меня стойкое чувство, что если перейти на шаг, то бежать уже не получится.

Обгоняю. Бегу дальше. Меня обгоняет пейсмейкер на 04:15.

Фото: личный архив Максима Злобина

40 км. В голове звучит: «Левой. Правой. Левой. Правой». Думаю о маме. У нее сегодня день рождения. Я посвятил марафон ей. Нужно бежать. Глагол «терпеть» кажется уже неуместным. Меня обгоняет Анна Харитонова. Следом обгоняет Денис.

41 км. Резко перехожу на шаг. Все болит. Ноги, руки, плечи. Колет под правым ребром. Не хватает кислорода. Меня хлопают по спине. Смотрю, это парень, которого я обогнал на 37 км. Он говорит: «Беги. Не повторяй мою ошибку». Матерясь, я кое-как ускоряюсь и перехожу на бег. Кажется, тут я немного всплакнул.

42 км. Не чувствую ничего, кроме боли и скованности. Кажется, что только сила мыслей удерживает мое тело от того, чтобы упасть на снег, как тряпичная кукла. Слева на трассе стоит какая-то девушка, что-то кричит, поздравляет. Собираю последние силы: «Сколько осталось?» Она, ликуя, отвечает: «200 метров». На сердце потеплело. Бегу. Ускоряюсь. Прошло 200 метров. Точно прошло. Стоят мужики вдоль дороги. «Сколько до финиша?» – спрашиваю я. «500 – 700 метров, сынок!» – отвечают они. Во мне снова что-то умерло. Бегу и злюсь на эту бабу. Вынашиваю план мести. Вижу подругу Олю. Она что-то кричит. А у меня звенит в ушах. Чувствую себя, как Форест Гамп, бегущий где-то во Вьетнамских джунглях. Поворот. Еще поворот. Пересекаю финишную черту. Отказывают ноги. Меня сгибает пополам.

Вешают медаль. Я ни черта не понимаю. Друг подхватывает меня под руку и тащит в автобус. Минут через десять сознание возвращается. Обращаю внимание на медаль. Пробежал. Выглядел я, мягко говоря, не очень. Друзья сказали, что у тех, кто бежал марафон, так менялось лицо, что родные и знакомые не с первого раза их узнавали. Рад, что это закончилось. Рад, что не сошел! Не уложился в четыре часа, как хотел, но не вижу в этом ничего плохого. Личный рекорд я установил. Думаю, последствия будут преследовать меня еще неделю. Сейчас ноги болят так сильно, что я могу только сидеть и лежать. Второе предпочтительнее.

Личных достижений вам, друзья!