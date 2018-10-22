Павел Белохонов: Скачок в результатах бега очень серьезный, я не ожидал

Никогда не любил и никогда плотно не занимался бегом – с 2008 года в моей жизни был только велосипед. В 2015 году активно пропагандировались новые нормы ГТО, и я мог получить золотой значок по всем параметрам, кроме бега. По бегу я был, как нынче говорят, полным дном.

Бегать тогда не мог вообще: были проблемы со спиной, и организм в принципе не был готов к бегу. Мог пробежать метров 300-400. Постепенно привыкал и увеличивал дистанцию. Помню, как радовался и гордился первой десяткой. Это было очень тяжело и очень круто (тогда я еще не знал, что такое настоящее «тяжело»).

Беговых достижений у меня, пожалуй, никаких. Бег у меня слабый. Первое время в основном бегал всякие гонки с препятствиями («Гонки гладиаторов», «Гонки героев»). В 2016 году пробежал свой первый марафон (за 4:30), но это была драматическая история без подготовки и без тренировок. Дорога боли и страданий. Как и тысячи людей, которые пробегали свой первый марафон точно так же, я категорически не советую никому так делать. К марафону нужно готовиться! И лучше под присмотром опытных людей!

Потом я переключился на триатлон, учился плавать и прокачивал велосипед. Прошел половинку Ironman в Хорватии и половинку IronStar в Сочи, пару олимпийских дистанций. Бегал я на всех стартах фигово. В этом году больше внимания стал уделять бегу и добегался до тренера. Прогрессируем потихоньку.

Если не вдаваться в глубокую философию, то первое, что приходит в голову, – это то, что бег влияет на общее самочувствие и даже на мироощущение. Да, бег влияет на жизнь. Со временем понимаешь, что то, как ты себя ощущал раньше, то хорошее самочувствие, которое ты считал нормальным, было не особо-то и хорошим. Здоровое и готовое к нагрузкам тело – это несколько другие ощущения. Люди, которые регулярно занимаются спортом, думаю, именно поэтому не бросают спорт. Ты просто не хочешь возвращаться к тому себе, предыдущему, слабому, мягкотелому. Качество жизни другое. Вредные привычки уходят сами собой.

Фото: «Варяг»

Второй момент – это вынужденный таймменеджмент. Регулярные тренировки требуют времени. Приходится быть более внимательным к своему графику, и у многих это происходит без особого ущерба для прочих дел. Из твоей жизни пропадают вещи малозначимые, пустые. Пожиратели времени заменяются вполне себе полезным бегом. Не стоит бояться, что бег сожрет все свободное время, вся жизнь становится просто более концентрированный и насыщенной.

Хитростей в том, чтобы совмещать семью, работу, увлечения и бег, у меня нет. Детьми не обзавелся, поэтому в этом смысле мне намного проще, чем семейным людям. Я ими восхищаюсь, они умудряются находить время для всего. Я обычно тренируюсь после работы и ближе к ночи, перед сном. Это не очень хорошее время, так как, несмотря на то, что я говорил ранее, бег все-таки отнимает важное время дня, которое надо бы проводить с близкими или в каких-то делах. Не люблю и не умею вставать рано утром, но иногда предпринимаю попытки перенести тренировки на раннее утро. Когда-нибудь я это сделаю. Наверное.

Дежурный тренер был в большей степени экспериментом. График у меня очень плавающий, и очные занятия с тренером было бы сложно добавить в свой распорядок. Сервис мне сразу приглянулся. Мне понравился сам формат, ну и цена вполне привлекательная. Подумал, что попробовать точно стоит. Попробовал, понравилось.

Фото: «Гонка гладиаторов»

Самым сложным во время подготовки к Московскому марафону было не пропускать тренировки. И то, что они не отличаются разнообразием. Тут уж ничего не поделать, нужно развивать выносливость и набирать объемы, поэтому от долгих нудных тренировок никуда не деться. Приходится учиться развлекаться в процессе бега: книги, подкасты, медитация.

На дистанции марафона было сложно следовать наставлениям тренера. Хотелось вжарить побыстрее с самого старта, но приходилось себя сдерживать и не газовать раньше времени. Сам марафон не могу назвать очень тяжелым. Я его пробежал, не отмучал, не выстрадал. Сработал принцип «тяжело в учении – легко в бою». На тренировках было тяжело, на последней неделе «подводки» к старту было тяжело. К старту я был готов, и на марафоне уже была методичная работа без особых страданий. Возможно, чуть не доработал, и я сам немного берегся, и тренер берегся. Первый, скажем так, совместный старт. Было непонятно, как мой организм себя поведет.

Фото: «Гонка гладиаторов»

Моей главной задачей было выбежать из четырех часов. Для многих бегунов это смешное достижение, но для меня это важная веха. Будем расти дальше. В рамках марафона я обновил свои личные рекорды на дистанциях 10, 20, 21.1, 30 км. Финишировал очень бодро, так что этими рекордами горжусь даже больше, чем результатом всего марафона.

Наверное, самое удобное в работе с Дежурным тренером – это график, удобно строить планы. Если вдруг тренировка отменяется, то это не подставляет тренера. Понятно, что очные тренировки, конечно, будут более эффективными. Многие вещи при личном общении можно проработать лучше и качественнее (технику, экипировку или еще что-то), поэтому пара индивидуальных занятий все-таки необходима.

Думаю, такой формат – это некий компромиссный вариант, но многим он может оказаться более удобным. Эффективность тренировок я ощутил в полной мере. За три года бега прогресс, конечно, был, но он был невероятно медленный и едва заметный. За последние два месяца скачок в результатах очень серьезный. Я не ожидал. Я доволен.

Фото: «Гонка гладиаторов»

Фото: из личного архива