Павел Цыбин: Бег – это та самая груша, которую хорошо подолбить после рабочего дня

Я пробую бегать давно, аж с 2012 года, Это «начало» хорошо запомнилось, потому что тогда родилась старшая дочка.

Более-менее систематически и с минимальными травмами начал с января 2018 года. Это тоже была ключевая дата: тогда прочитал книгу Мэта Фицджеральда «Бег по правилу 80/20. Тренируйтесь медленнее, чтобы соревноваться быстрее».

Все, что вам нужно знать о беге на длинные дистанции, –

Начал наматывать объемы на «низких оборотах», но сразу же столкнулся с другой проблемой: расход беговой обуви как делать быстрые тренировки, было абсолютно непонятно.

В апреле 2018 года вышел на Дежурного тренера s10.run. Мне больше не нужно придумывать, какую сегодня тренировку провести, как дозировать нагрузку, как увеличивать/уменьшать беговой объем, как подвестись к соревнованиям. Это стандартные еженедельные вопросы бегуна-любителя без специального образования.

Есть еще вопросы по гаджетам, травмам, восстановлению, питанию, и на все это отвечает Дежурный тренер.

Бег – это психологическая или эмоциональная разрядка. Это та самая груша, которую хорошо подолбить после рабочего дня. Остаться наедине со своими мыслями, есть минимум час на приведение их в порядок! Я руководитель направления систем резервного копирования Компании ООО Ситоника. Текущий проект – обслуживание автоматизированной системы федерального гос. ведомства. Офисная жизнь. Поэтому очень рекомендую бег всем руководителям, вне зависимости от их положения, офисным служащим, а также сотрудникам умственного труда.

Как совмещать работу, семью, спорт и другие увлечения? Никак. Чем-то приходится жертвовать, расставлять приоритеты.

Например, длинные тренировки делаю в ущерб сна выходного дня: встаю рано утром и выбегаю, пока все спят, а возвращаюсь к семейному завтраку. Другой вариант – в обеденный сон детей. Бегаю, когда все спят, хотя сам не прочь полежать.

Фото: личный архив Павла Цыбина

Московский Марафон считаю успехом – 3:44:29. При подготовке к марафону самым сложным была длинная темповая. Это когда монотонно долбишь ногами в заданном темпе, продолжительное время. Под конец запас топлива заканчивается, и становится очень хорошо.

На самом марафоне было несколько трудностей:

1. Не замерзнуть до старта. Вышел из положения, прихватив с собой спас. одеяло. Правда, оно оказалось бракованное и порвалось на две половинки. Пришлось проявлять смекалку – заворачиваться в то, что есть.

Подсмотрел и запомнил крутой лайфках на будущие старты – взять 200-литровый мусорный пакет, прорезать отверстия для головы, рук - и получается замечательный разминочный костюм, который без колебаний можно выбросить в стартовом коридоре.

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2. По ходу самой дистанции было все нормально, точнее ожидаемо. Нужно было не торопиться, бежать, пить и есть. До 35-го км было именно так.

После 35-го км начинается сам марафон: боль и страдания. Хочется прибавить, чтобы быстрее закончить это безобразие, но не можешь. Ждешь следующей таблички 36, 37, ..., 42. Но их все нет. Вода и гели уже не лезут. Пятюня болельщикам? Какая пятюня, с дороги!!!

Последние метры финишного коридора противоречивые – самая боль и приятные мурашки от вида финишной арки с поддержкой зрителей.

Потом медальки, вкусняшки – то, ради чего мы бегаем.

Фото: личный архив Павла Цыбина

Это первое официальное беговое событие, где выдается номер, в котором я участвую. Сравнивать не с чем. Мне все понравилось. Да, есть нюансы, но в целом приятные положительные впечатления.

Я очень доволен своим результатом! Особенно рад, что получилось не быстрее плана!

У Дежурного тренера мне нравится сама идея дистанционных тренировок. Экономия времени. Не нужно с кем-то встречаться, ждать, договариваться. Ехать на какой-то спец. стадион или любимый парк тренера.

Получаешь задание, выполняешь, пишешь ощущения, тренер видит метрики, читает отзыв – выдает новое задание. Класс! Такой сервис приятно рекомендовать.