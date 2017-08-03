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Бег при астме: мифы и факты

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© Фото: Beginogi.ru

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Можно ли заниматься бегом при астме? «Санкт-Петербург.ру» ответит на этот вопрос.

Статистика говорит, что число страдающих астмой на планете растет с каждым годом. Что это за болезнь?

Астма – это хроническое заболевание легких, которое вызывает воспаление и сужение просвета дыхательных путей. В России порядка 10% населения страдают этим заболеванием. Основные проявления астмы – повторяющиеся эпизоды одышки, а также чувство сдавления в груди и учащение дыхания и кашель.

В 1998 году группа финских ученых обнаружила, что астма встречается у 23% спортсменов. Чаще это заболевание встречалось у пловцов и легкоатлетов. В другом исследовании астма была диагностирована у 78% элитных лыжников. Среди факторов, предрасполагающих к развитию астмы, наиболее важным было наличие аллергии: у 58% «аллергиков» была обнаружена астма, а среди спортсменов без аллергии только 37% страдали этим заболеванием.

Фото: biosfere.ru
 

Авторы исследований считают, что высокая частота дыхания во время выполнения упражнений, а также факторы внешней среды: холодный, загрязненный воздух, его плохое качество, пыль – все это может вызвать развитие астмы.

Нужно ли больным астмой бросать бегать?

 

Как рассказал к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ им. Мечникова Евгении Суборов, необходимо как минимум быть осторожными. Важно заранее планировать тренировки, обращая внимание на близость автомобильных дорог, стараясь избегать бега в часы пик. Если вы страдаете аллергией, бег ранним утром и вечерами может с большей вероятностью вызвать приступ из-за высокого содержания аллергенов в воздухе.

Если вы занимаетесь в помещении, то важно помнить о том, что качество воздуха в них может повлиять на симптомы болезни. Не стоит заниматься в душных, плохо проветриваемых залах.

Помните, что во время бега и дыхания ртом вы лишаете воздух увлажнения и согревания, а также эффекта первичной фильтрации. Для того чтобы немного улучшить ситуацию, можно закрывать рот банданой или бафом, хотя иногда это может затруднять ротовое дыхание из-за намокания экипировки.

Фото: diabetik.guru

Может ли бег быть полезен при астме?

 

Есть для вас и хорошие новости, ведь занятия бегом могут облегчить симптомы астмы. При беег происходит:

  • Улучшение работы легких во время бега.
  • Усиление работы иммунной системы.
  • Снижение массы тела, что уменьшает риск развития или ухудшения астмы.
  • Выделение «гормонов радости» во время занятий бегом. Исследования показывают, что стресс или депрессия повышает риск развития астмы.
 

Как предотвратить приступ астмы?

 

Для этого могут быть полезны восстановительные отрезки между быстрыми интервалами. Во время восстановления не только ваши ноги, но и легкие получают отдых, особенно если вы фокусируетесь на медленном, глубоком дыхании и беге на низком пульсе.

Резкие ускорение - это пусковой механизм, вызывающий небольшие спазмы и сокращения мелких дыхательных мышц, предотвращая таким образом вероятность серьезных спазмов во время длительного бега.

Фото: Beginogi.ru
 

Кроме того, увеличивайте пробегаемую на тренировках дистанцию постепенно, фокусируясь на дозированном и осторожном увеличении темпа.

Наличие астмы не означает, что вам нельзя заниматься бегом или другими видами спорта. Нужно лишь помнить о простых правилах, а также соблюдать предписания врача и заранее планировать тренировки.

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