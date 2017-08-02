Где, как и куда бежать в августе

Триатлон «Титан» - 5 августа, Зарайск, Подмосковье

Это соревнование по триатлону, которые организует команда «Titan-Race». Его можно посоветовать начинающим: на выбор предоставляется множетсво различных дистанций от короткой спринтерской (700 метров плавания, 20 километров велогонки, 5 километров бега) до классики (3,8 км/180 км/42,2 км). Есть специальный забег для детей старше восьми лет.

Каждого участник будет снабжен технологичным чипом, который с точностью отобразит время прохождения дистанции. В нескольких точках маршрута оборудуют пункты экспресс-питания.

Марафон «Европа-Азия» - 6 августа, Екатеринбург

Один из самых массовых марафонов в России. На выбор участникам марафонская дистанция (42,2 километра), полумарафон (21,1 километра), а также забеги на 10 и 3 километра. Призовой фонд марафона: 150 тыс. рублей за первое место и 100 тыс. рублей – за второе.

Фото: Geometria.ru

Полумарафон «Лужники» - 13 августа, Москва

Этот необычный маршрут забега пройдет по набережным столицы - Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Марафонцам откроются виды на Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, стрелку Болотного острова, Крымские мост и другие достопримечательности.

Фото: kudamoscow.ru

Триатлон «Титан-Воткинск» - 13 августа, Воткинск, Удмуртия

Участникам этих соревнований обещают незабываемые пейзажи, а также пакет экскурсий по самым знаменитым достопримечательностям края: среди них музей Михаила Калашникова, усадьба Чайковского и заповедник Лудорвай

Забег «Красочный бууум – Волгоград» - 18 августа, Волгоград

Перед вами любительский развлекательный забег на 5 кмилометров без учета времени участников. Здесь главное не победа, а веселое времяпрепровождение: по ходу прохождения трассы бегунов обливают разноцветными красками.

Фото: allWomen.ru

Триатлон Ironstar Kazan - 26 августа, Казань

В этот день в Казани пройдут одновременно два состязания. Первое – с «щадящим» километражем: 0,75 километра плавание, 20 километров велогонка, и 5 километров бега. Второе – для более опытных триатлонистов: 1.93 километра плавания, 90 километров велогонка, 21.1 километра бега.

Соревнования пройдут в историческом центре Казани, в том числе и заплывы – их проведут в открытой акватории реки Казанки, где в 2015 году проходил Чемпионат мира по водным видам спорта.