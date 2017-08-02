  • 3 Август 2017
USD 03.08.2017 60.5819 +0.7365
USD ММВБ 00:17 60.53150  
EUR 03.08.2017 71.6866 +0.9553
EUR ММВБ 00:17 71.7180  
Нефть($) 02.08.2017 52.32 +1.93
Нефть(p) 02.08.2017 3169.65 +154.04

Где, как и куда бежать в августе

Автор:


© Фото: triit.ru

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» расскажет о главных забегах страны последнего месяца лета.

Триатлон «Титан» - 5 августа, Зарайск, Подмосковье

 

Это соревнование по триатлону, которые организует команда «Titan-Race». Его можно посоветовать начинающим: на выбор предоставляется множетсво различных дистанций от короткой спринтерской (700 метров плавания, 20 километров велогонки, 5 километров бега) до классики (3,8 км/180 км/42,2 км). Есть специальный забег для детей старше восьми лет.

Каждого участник будет снабжен технологичным чипом, который с точностью отобразит время прохождения дистанции. В нескольких точках маршрута оборудуют пункты экспресс-питания.

Марафон «Европа-Азия» - 6 августа, Екатеринбург

 

Один из самых массовых марафонов в России. На выбор участникам марафонская дистанция (42,2 километра), полумарафон (21,1 километра), а также забеги на 10 и 3 километра. Призовой фонд марафона: 150 тыс. рублей за первое место и 100 тыс. рублей – за второе.

Фото: Geometria.ru
 

Полумарафон «Лужники» - 13 августа, Москва

 

Этот необычный маршрут забега пройдет по набережным столицы - Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Марафонцам откроются виды на Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, стрелку Болотного острова, Крымские мост и другие достопримечательности.

Фото: kudamoscow.ru
 

Триатлон «Титан-Воткинск» - 13 августа, Воткинск, Удмуртия

 

Участникам этих соревнований обещают незабываемые пейзажи, а также пакет экскурсий по самым знаменитым достопримечательностям края: среди них музей Михаила Калашникова, усадьба Чайковского и заповедник Лудорвай 

Забег «Красочный бууум – Волгоград» - 18 августа, Волгоград

 

Перед вами любительский развлекательный забег на 5 кмилометров без учета времени участников. Здесь главное не победа, а веселое времяпрепровождение: по ходу прохождения трассы бегунов обливают разноцветными красками.

Фото: allWomen.ru
 

Триатлон Ironstar Kazan - 26 августа, Казань

 

В этот день в Казани пройдут одновременно два состязания. Первое – с «щадящим» километражем: 0,75 километра плавание, 20 километров велогонка, и 5 километров бега. Второе – для более опытных триатлонистов: 1.93 километра плавания, 90 километров велогонка, 21.1 километра бега.

Соревнования пройдут в историческом центре Казани, в том числе и заплывы – их проведут в открытой акватории реки Казанки, где в 2015 году проходил Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Медицина

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Сладкое безумие: где попробовать овершейки в Петербурге

    Тирамису, кусок чизкейка, шоколадные трубочки, воздушная кукуруза, рожком мороженого, несколько сиропов, ягоды, много печенек Oreo - и все это один десерт!

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm