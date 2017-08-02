В Африке запретили бегать по утрам

Власти африканской страны Сьерра-Леоне запретили бегать трусцой по улицам городов, сообщает телеканал Africanews.

Такое постановление было выпущено на минувшей неделе 27 июля. Его подписал глава полиции государства Фрэнсис Алье Муну.

Такое ограничение объяснили неудобствами, которые якобы создают бегуны. В полиции считают, что они оскорбляют прохожих и похищают у них вещи, а также мешают дорожному движению, стучат по автомобилям и громко включают музыку на своих устройствах.

Отныне жители Сьерра-Леоне должны будут получать специальные разрешения на бег по улицам. При этом полицейские не говорят, что грозит нарушителям такого запрета. Они лишь уточняют, что с бегунами будут поступать «в соответствии с действующим законодательством».

Свободно бегать сейчас можно лишь на пляжах или в специальных спортивных зонах.