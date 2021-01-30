Квартал 1930-х годов отдадут молодым семьям,

Корпус Кондратьевского жилого массива является характерным образцом времён конструктивизма. Его должны будут реконструировать по городской программе "Молодежи - доступное жилье". Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе инспекции по району сегодня, 30 января.

"Мы приступили к очень важной работе — реконструкции старых кварталов. В этом квартале 1930-х годов когда-то жили рабочие расположенных по соседству заводов. Сейчас он в удручающем состоянии. После реконструкции Кондратьевский жилмассив получит совершенно новую жизнь", — рассказал губернатор города.

Как информирует пресс-служба губернатора города, в квартирах дома для молодых семей запланировано проведение перепланировки. Квартиры будут отданы в руки будущим жильцам с полными отделочными работами, сантехникой, а также будут электрические плиты.

В каждом жилом корпуса будет свой тепловой пункт, сети теплоснабжения и водоснабжения будут подключены по новым магистралям. Также запланировано проведение комплексных работ по благоустройству всей территории жилого массива: ожидаются зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, модернизация освещения.