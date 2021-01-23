Метрополитен Петербурга восстановил нормальный режим работы

Станции в метрополитене в центре Санкт-Петербурга восстановили нормальный режим работы, информирует ГУП "Петербургский метрополитен".

Так, около шести часов вечера вход и выход были открыты в вестибюль станции "Невский проспект" с выходом на канал Грибоедова. Вестибюль "Площади Восстания" так же вернул нормальный режим работы после того, как вход туда был в ограниченном режиме из-за большого потока пассажиров.

Ранее днём, 23 января сотрудники метро Петербурга просили не совершать поездки в центр города, пока не разъедутся митингующие.

Также до начала несанкционированной акции станции метрополитена "Адмиралтейская" и "Невский проспект" были закрыты.