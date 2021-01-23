Метрополитен попросил петербуржцев поберечь себя и не ездить в центр

Петербургский метрополитен предупредил пассажиров воздержаться от поездок в центр, поскольку в подземном транспорте наблюдается большое количество пассажиров.

Сотрудники городского метрополитена попросили людей, которые выезжают из центра, делать выбор в пользу соседних станций, чтобы выйти и войти в метрополитен.

Также метрополитен города попросил своих пассажиров беречь себя и своих близких.