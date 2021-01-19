Цена модели будущего яхт-клуба в Стрельне составит 31 млн рублей

В декабре 2019 года стало известно о планах в структурах "Газпрома" создать яхт-клуб в Стрельне. На тот момент времени строительство было оценено в 27 миллиардов рублей.

Предполагается, что территория нового комплекса будет вмещать в себя не только яхт-клуб, но также там будут находиться гостиница, спа-комплекс и ледовая арена.

Сегодня конкурс на выбор поставщика трёхмерной модели будущего яхт-клуба был установлен на дату 18 января. На данный момент в конкурсе присутствует только одна заявка на участие. Интересно, что сроки исполнения договора и название самого поставщика остаются неизвестными.

Самим заказчиком проекта выступил "Газпром трансгаз СПБ", компания готова заплатить за трёхмерный проект яхт-клуба 31,2 миллиона рублей