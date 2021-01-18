В Петербурге рабочую неделю коммунальные службы начали с активной уборки свежевыпавшего снега

В Санкт-Петербурге рабочую неделю специалисты коммунальных служб начали с активной уборки выпавшего снега. На улицах города выведено большое количество техники для уборки городских улиц.

По данным интерактивной карты городского Комитета благоустройства Санкт-Петербурга, сегодня, 18 января, в понедельник в городе ведёт работу по очистке улиц большое количество машин с твёрдыми и жидкими реагентами.

Коммунальщики активно занимаются уборкой центра города при помощи щёточного типа техники, на Петроградской ведут работу дворники с мётлами.

Много уборочной техники и в других районах Санкт-Петербурга: в Петродворцовом, Кронштадском и Курортном. Работают коммунальные службы и на Кольцевой автодороге. Пока мало работников в северной части города, в районе Гражданки и Шувалово.