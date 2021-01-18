В Петербурге обновили список оборудованных мест для крещенских купаний

В Санкт-Петербурге был обновлён список, где находятся оборудованные места для купаний в Крещение.

В список были добавлены купели у церкви Покрова Пресвятой Богородицы и у яхт-клуба "Геркулес".

Информация об этом была сообщена в воскресенье на сайте Санкт-Петербургской митрополии Российской православной церкви, а также об этом сообщили на портале регионального управления МЧС.

По итогу, к недавно опубликованному списку мест для крещенских купаний были добавлены ещё два, а именно: у церкви Богородицы и у яхт-клуба "Геркулес".

"Большая городская иордань будет расположена в акватории Невы у Петропавловской крепости между Трубецким и Нарышкиным бастионами", – говорится на сайте митрополии.