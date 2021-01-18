В Ленобласти на пяти федеральных трассах будет ограничено движение

Дорожные ремонтные работы на пяти федеральных трассах планируются в Ленинградской области в понедельник, 18 января.

По информации от пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", автомобилистов просят снизить скорость на км 12-179 трассы Р-21 "Кола" с восьми утра до семи вечера. На указанном отрезке будут проводиться ремонтные работы дорожного покрытия, а также выправка и установка дорожных знаков.

Также ремонтные работы проведут и на других федеральных трассах. Планируется, что дорожные специалисты будут проводить ремонт с 08:00 до 19:00 на км 593-674 М-10 "Россия", км 105-149 А-120 "Санкт-Петербургское южное - полукольцо", а также 479-532 А-114 "Вологда - Тихвин".

На трассе А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала, дорога Р-21 "Кола" ограничительный скоростной режим будет установлен в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00. Также дорожные службы очистят СБО от снега и грязи.