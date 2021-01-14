В Овсянниковском саду Санкт-Петербурга открылся бесплатный каток

Коньки стали практически единственным доступным развлечением для местных петербуржцев в условиях пандемии. Чтобы посетить коммерческие катки приходится совершать бронирование заблаговременно, однако избежать столпотворения всё равно не удаётся.

Новый бесплатный каток открылся в Овсянниковском саду Санкт-Петербурга. Это произошло благодаря совместным усилиям социальных активистов из Центрального района города. Местные горожане проверили площадку девятого января. Заливка катка осуществлялась при помощью Дирекции спорта при администрации муниципалитета. Чиновники предоставили помощь в решении вопросов бюрократического характера. Тем самым они не заставляли жителей производить долгие согласования в инстанциях.

Активисты призвали местных горожан в помощь для расчистки льда от снега. Также местных жителей попросили не мусорить и не выгуливать на территории катка домашних животных.

Задержавшиеся морозы помогли сэкономить местным горожанам бюджет. Катки во дворах, так называемые "коробки", местные заливают сами бесплатно, а также оплату за вход не берут.